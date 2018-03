A construção da cidadania sob as asas do Estado Repensando O Brasil do Oitocentos é resultado do projeto Nação e Cidadania no Império: Novos Horizontes, financiado pela Faperj e CNPq e apresentado ao público em 2006. Organizado pelos historiadores José Murilo de Carvalho e Lúcia Pereira das Neves, o livro apresenta ensaios de diversos estudiosos, entre eles Keila Grinberg e Alexandre Mansur Barata. Ao investigar novas fontes de pesquisa e ferramentas de análise, os autores procuraram compreender como se deu a formação do cidadão sob a égide do Estado durante o século 19. Os trabalhos retomam um tema já estudado por Murilo de Carvalho, para quem a cidadania brasileira se construiu de cima para baixo e gerou uma "cultura súdita".