A classe média sob o olhar ferino de Mike Leigh

Nos anos 1970, o diretor Mike Leigh (hoje consagrado por filmes como Segredos e Mentiras e O Segredo de Vera Drake) dividia-se entre o teatro e especiais que gravava para a rede de TV BBC. Muitas vezes, o texto de um inspirava o trabalho em outro veículo, como aconteceu com A Festa de Abigaiu, peça que inspirou um episódio de TV, em 1977. Com toques de humor negro, o texto, que apresenta uma curiosa observação sobre hábitos e costumes da sociedade contemporânea, estréia hoje à noite no Teatro da Cultura Inglesa. A história se passa em Londres, onde Beverly e Lawrence recebem a visita de Ângela, Tony e Susan, mãe da adolescente Abigaiu, que dá uma festa para amigos na casa ao lado. Enquanto tomam um drinque, os cinco adultos revelam angústias e conflitos da classe média britânica. ''''O encontro permite que Leigh exercite sua dramaturgia realista e popular, que aposta nos dramas do cotidiano das pessoas comuns'''', comenta Mauro Baptista Védia, diretor da montagem paulistana e estudioso da obra de Leigh. Interessado na linha de dramaturgia de Leigh que privilegia os cidadãos afastados do poder, evitando, portanto o clássico desenvolvido por nomes como Tennessee Williams, Védia buscou trabalhar os detalhes de cada cena, estabelecendo, assim, uma forma de interpretação diferente para cada um dos atores. ''''Procurei ressaltar um tom específico dos personagens, tratando cada um como se fosse o instrumento de uma orquestra.'''' Dessa forma, Beverly (Ester Laccava) está entre a comédia e a paródia; Lawrence (Eduardo Estrela) tem um leve toque de drama; Ângela (Ana Andreatta) é a própria caricatura; Tony (Marcos Cesana) faz lembrar uma comédia realista; e Susan (Fernanda Couto) é a vertente cinematográfica, com uma expressão mais interior. O diretor descobriu o ritmo certo para que as diferenças entre cada personagem não transformassem o texto em uma verdadeira babel - apesar de muitos distintos, eles conseguem transmitir os dramas de uma sociedade que, nos anos 1970, praticava o consumismo como poucas, além de enfrentar a crise do matrimônio. ''''É curioso como Leigh trata de temas políticos sem fazer qualquer referência explícita à política'''', observa Védia, lembrando ainda que a Inglaterra daquele momento se preparava para ter Margaret Thatcher como primeira-ministra, o que mudaria sensivelmente as relações políticas e sociais do país. Ainda na busca da valorização dos detalhes, o diretor procurou também trabalhar o silêncio, conferindo-lhe o mesmo peso que as principais falas. ''''Todos personagens participam ativamente da história, mesmo quando não há nada para ser dito'''', explica. A preocupação segue a mesma trilha tornada conhecida por Mike Leigh que, independentemente de comandar uma peça ou um filme, trabalha exaustivamente com os atores, tornando-os participantes ativos da criação e lhes conferindo tamanha intimidade com seu personagem que a interpretação se torna naturalmente realista. Por falta de tempo, Védia não conseguiu imprimir a mesma rotina na montagem de A Festa de Abigaiu, mas conseguiu seguir o mestre em Jardim Europa, filme que espera os últimos recursos para enfrentar a fase de finalização. ''''Foram nove meses de ensaio'''', orgulha-se o diretor, que admira sobretudo o filme Naked, de Leigh, exibido aqui apenas em festivais. ''''Ele se revela como um Chekhov moderno.''''