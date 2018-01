A ciência natural vista a partir de seus realizadores The Great Naturalists Robert Huxley Thames & Hudson 304 págs., R$ 124,75 A ciência natural é vista retrospectivamente pela perspectiva da vida, observações e descobertas dos maiores naturalistas da história, a começar por Aristóteles. Este volume paga uma dívida de gratidão com os grandes naturalistas que, a partir de suas descrições e experimentações, ofereceram meios para compreender o mundo natural. Na Europa ou na América, eles tiveram de enfrentar perigos e doenças, enquanto buscavam catalogar o mundo natural, entre os quais Alexander von Humboldt e Charles Darwin, que mudaram o rumo da ciência com ousadas viagens e inovadoras teorias. Este livro tem 194 ilustrações com pinturas e desenhos dos elementos desse mundo natural.