A chegada ao perímetro de hostilidades A etapa preliminar da viagem foi vencida e eis Euclides penetrando no perímetro das hostilidades. O alívio daquele que permanecera a contragosto três semanas em Salvador é palpável. É na pequena cidade de Monte Santo, não atingida diretamente pela conflagração, que o ministro da Guerra, marechal Machado Bittencourt, planejara desde o início implantar sua base de operações. Ali funcionará seu quartel-general. Em Monte Santo encontra-se o majestoso calvário de 3 km de extensão, com suas 24 capelinhas caiadas ladeira acima até a igreja de Nossa Senhora das Dores, erigido pela piedade da gente do sertão sob a liderança do capuchinho Frei Apolônio de Todi, em 1775. Antonio Conselheiro o galgara, Euclides da Cunha seguirá seus passos. Mais tarde Glauber Rocha ali filmaria um episódio de Deus e o Diabo na Terra do Sol, em que vemos os romeiros subindo de joelhos a escadaria. Embora não corroborada, reza a tradição que o Conselheiro, entre suas numerosas obras, reforçara o muro de arrimo da via sacra. A jornada seria longa. Após tomar o trem na estação da Calçada, em Salvador, a 30 de agosto, juntamente com a comitiva do ministro, de que era membro, Euclides enviara correspondências datadas de Alagoinhas (31 de agosto) e Queimadas (1º, 2, 3 e 4 de setembro). Neste último povoado apeou do trem, que prosseguia para oeste quando agora seu rumo era o norte, e cavalgou até Tanquinho (4 de setembro), Cansanção (5 de setembro) e Quirinquinquá (ainda no mesmo 5 de setembro). No dia seguinte chegaria a Monte Santo. Levaria ainda dez dias para finalmente pisar em Canudos. Esta correspondência fala dos arredores e das características que o sertão ali assume. Detém-se mais nos prognósticos da campanha, alvitrando que uma tropa com efetivo bem maior viria a calhar. Dedica-se a sondar o que sabem os militares, e particularmente seus colegas engenheiros, cujas impressões e dúvidas compartilha.