A catarse em um universo massacrado pelo consumo O Que Se Perdeu Catherine O?Flynn Record 288 págs., R$ 39 Indicado para o Booker Prize, o romance de estreia da inglesa Catherine O?Flynn narra a história de Kate Meaney, uma garota de 10 anos que percorre, acompanhada por seu macaco de pelúcia, as vitrines do shopping Green Oaks. Lá, ela brinca de detetive. Certo dia, desaparece misteriosamente. O ano era 1984. Quase 20 anos depois, dois funcionários do shopping veem pelas câmeras de segurança uma menina semelhante a Kate. Logo se inicia uma busca que atua como catarse em um mundo massacrado pelo consumo e pela solidão. Segundo o escritor inglês Jonathan Coe, "O Que Se Perdeu atinge nossa sociedade de consumo em todo seu absurdo e sua terrível tristeza." A tradução é de Julián Fuks.