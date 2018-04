A casa do atraso O nepotismo, o apadrinhamento político, as viagens, o uso de dinheiro público em causa própria são velhos conhecidos. Mas o que mais me espanta na crise do Senado, por enquanto, é o anacronismo. É a opção preferencial pelo atraso, aliada da burocracia, que favorece todos os itens acima. Em plena era da internet e dos celulares, da comunicação instantânea, pagos pelo contribuinte, o Senado emprega centenas de contínuos, para entregar papéis que podem ser mandados por e-mail. São batalhões de copeiras, para fazer cafezinho, quando qualquer boteco tem máquinas de café expresso tão fáceis que até um suplente de senador pode manejar sozinho. Só os garçons são insubstituíveis. Se a gráfica do Senado fosse vendida e a Casa pagasse pela impressão das cotas a que cada senador tem direito na gráfica mais cara de Brasília, os gastos cairiam a uma fração dos atuais. Pensando bem, é melhor nem sugerir, o pessoal já vai pensar nas comissões que as gráficas pagarão pelo apoio. Quase tudo que a gráfica do Senado imprime poderia ser só publicado no site da Casa e aberto ao público. Seria mais seguro do que em papel, que apodrece. Mas o símbolo máximo do anacronismo do Senado é a divisão de taquigrafia, com centenas de funcionários de carreira, e outros tantos terceirizados, que taquigrafam as sessões no plenário e nas comissões. Qualquer gravadorzinho digital de camelô ou mesmo um celular registraria até os suspiros, as fungadas, as engasgadas e outros ruídos do orador. Seria só ouvir e transcrever. A carreira de taquígrafo deveria ser substituída pela de "degravador". É algo tão antigo que ninguém com menos de 25 anos sabe o que é taquigrafia. Só se viu no Google. Não surpreenderia saber que, na era dos celulares e dos telefones móveis, o Senado abrigue uma legião de telefonistas. E, nos elevadores automáticos, os ascensoristas, para apertar o botão dos andares. Só faltam os mensageiros a cavalo. Os senadores também amam o prosaico telegrama, e até exigem cota mensal. A corrupção e o atraso formam um par perfeito, os vícios do Senado alimentam os seus anacronismos. E vice-versa.