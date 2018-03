A busca dos universos e os limites da imaginação Professor catedrático de física teórica na City University, em Nova York, Michio Kaku escreve um livro sobre um cosmo múltiplo, que força a ampliação dos limites da imaginação humana. Físicos e astrônomos estão em busca da comprovação da existência de universos paralelos por meio de satélites e telescópios. Nessa procura, estão em curso questões sobre a origem e o fim do nosso universo. Kaku delineia um panorama do desenvolvimento da cosmologia no último século e quais as implicações para os cientistas, que se vêem obrigados a reformular as suas teorias. Segundo o autor, vive-se hoje uma era de ouro da física teórica e da astronomia. A tradução é de Talita M. Rodrigues.