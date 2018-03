A busca DATA ESTELAR Vênus e Marte em conjunção; Lua que míngua será Vazia das 6h36 às 11h21, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra, nossa humanidade tenta fingir que a vida continua a mesma e que tudo volta à normalidade, mas uma voz mais profunda avisa: a normalidade já era! É compreensível que se faça esse exercício de fingimento, porque a maioria das pessoas tem de continuar batalhando diariamente para garantir o dinheiro que pague as contas e compromissos assumidos. Porém, o que fazer com esse pressentimento de nada mais ser ou vir a ser como antes? Afogá-lo em bebida, entorpecê-lo com drogas, adormecê-lo com orgasmos? Ou, talvez, permitir que a discordância entre os deveres e os quereres mais profundos guie os passos numa busca de maior sentido e significado por tudo? Afinal, não é desta busca que surge o gênio e a criatividade? Áries >>21-03 a 20-04 Ficar na defensiva não é a melhor posição, mas se tudo acontecer desse modo, então se defenda com brio e firmeza. Porém, faça isso tendo em mente sair dessa situação o mais rapidamente possível. Ela deve ser temporária. Touro >>21-04 a 20-05 As necessidades emocionais devem ser levadas à sério e, por isso, tratadas com a dignidade que merecem. Isso não é fácil numa civilização como a nossa, que se acostumou a tratar as emoções como condições sem importância. Gêmeos >>21-05 a 20-06 O mundo parece hostil e perigoso só quando a alma fica pensando coisas terríveis a respeito de tudo e de todos. Além desses pensamentos há um outro mundo completamente diferente acontecendo também, sabia? Câncer >>21-06 a 21-07 O surgimento de novidades atrapalha seus planos, porque são coisas que não foram levadas em conta na hora de organizar os movimentos. Porém, tudo que acontece vem por bem e não para provocar enfado em você. Leão>> 22-07 a 22-08 Estar no lugar certo à hora certa não é algo que possa acontecer como resultado de planos elaborados intencionalmente. A sorte pode ser tentada, mas nada garante que ela sorria a você no exato momento que for desejado. Virgem >>23-08 a 22-09 A função do poder é prestar serviço, algo bem diferente daquilo que as pessoas imaginam. As pessoas querem ser bajuladas quando adquirem poder, mas é assim mesmo que cavam sua própria fossa, porque deixam de servir. Libra >>23-09 a 22-10 Cansar-se de esperar significaria, agora, desistir quando o melhor momento se encontra próximo. Quão próximo? Ninguém sabe, mas é possível constatar através dos sinais que algo maior e mais importante se encontra à caminho. Escorpião >>23-10 a 21-11 Enfrentar os problemas não é uma opção, a esta altura do campeonato é obrigatório domar as dificuldades à unha mesmo. Por isso, muna-se de coragem e autoconfiança, porque o momento é propício ao enfrentamento radical. Sagitário>> 22-11 a 21-12 O céu está acima e a terra embaixo, entre os dois há o ar que conecta. Entre a pessoa que ensina e aquela que aprende há a sabedoria que une ambas na mesma tarefa, porque tanto uma quanto a outra ensina e aprende. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Se todo mundo falasse quando estivesse com a alma tomada pela inspiração, mas silenciasse quando isso não fosse assim, então o mundo seria bem melhor e, com certeza, menos notícias seriam veiculadas diariamente. Aquário >>21-01 a 19-02 Sobram razões para você criticar o desempenho de certas pessoas, mas pense nisso: será que as críticas realmente ajudariam a colocar as coisas nos lugares certos? Ou será que o ato de criticar tem um outro destino diferente? Peixes >>20-02 a 20-03 Você terá de agir à despeito de não ter conseguido aprovação e apoio. Este é um momento em que sua alma experimenta a solidão do poder, a situação em que não pode abster-se de tomar certas decisões por causa do que sabe.