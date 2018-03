A britânica Briony Fer faz palestra no Rio Uma das mais respeitadas autoridades em história da arte do mundo, Briony Fer marca presença hoje, às 18h30, no CCBB Rio (R. Primeiro de Março, 66, tel 21-3808-2020), para falar sobre a arte contemporânea do século 21, com destaque à produção brasileira. A palestra da pesquisadora britânica é o segundo evento internacional da exposição Nova Arte Nova, em cartaz desde 21 de outubro, com obras de 57 artistas do País. Briony Fer é doutora em História e Teoria da Arte pela Essex University e professora da University College London. Tem vários ensaios e livros publicados, como The Infinite Line (2004). A palestra é gratuita.