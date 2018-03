A boa arte que vem de minas A oportunidade é rara. Conferir, de graça, um dos mais bonitos espetáculos da potente cena teatral mineira. Amores Surdos, segunda criação da premiada companhia Espanca, será apresentado hoje, grátis, às 20 horas, no CEU Cidade Dutra, integrando a programação do 3º Festival de Teatro Vocacional. Como o título indica, a peça fala do amor familiar, que protege, mas oprime. Serviço Amores Surdos. 60 min. 12 anos. CEU Cidade Dutra. Avenida Interlagos, 7.350, tel. 5668-1952. Hoje, 20h. Grátis