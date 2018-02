A bizarra inversão Data estelar: Mercúrio e Netuno em sextil, Vênus e Urano em trígono; a Lua cresce no signo de Aquário. Enquanto isso, aqui na nave Terra tudo estremece e tumultua, porque a realidade consolidada com que nossa humanidade se acostumou já não lhe serve mais. A cultura, a sociedade, o sistema, os relacionamentos financeiros, tudo deve servir à humanidade, assim como também o próprio corpo físico e a personalidade devem prestar serviço à alma, de modo que a manifestação cósmica continue se processando da melhor forma possível. Porém, as coisas foram invertidas por aqui, e a nossa alma ficou presa no mundo físico. Esta inversão se manifesta através de um hábito muito bizarro, que é o de celebrar o nascimento e chorar quando alguém morre. Se fôssemos verdadeiramente espirituais, faríamos exatamente o contrário, lamentaríamos os nascimentos e celebraríamos a morte. Astral ÁRIES 21-3 a 20-4 É propício abrir o coração e falar com absoluta sinceridade, porém, é propício escolher muito bem as pessoas com quem ter este tipo de conversa. Há quem mereça esta sinceridade, mas há também quem a transformaria em insulto. TOURO 21-4 a 20-5 No meio da voragem de todos os acontecimentos nervosos, há também calma, paz de espírito e beleza disponíveis. Mas para aproveitar essas virtudes você terá de garantir um mínimo de sintonia, pensando com calma, com paz e com beleza também. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Às vezes, sua fala é impulsiva, e por isso você acaba tirando as palavras da boca das pessoas. Desta vez seria melhor você silenciar, permitindo com isso que as pessoas expliquem as coisas do jeito que quiserem, ou puderem. CÂNCER 21-6 a 21-7 Hoje e amanhã serão dias favoráveis para você lidar melhor com a complexidade atual, pois, apesar da tensão dominante, sua mente conseguirá entender melhor como conduzir tudo e, também, porque emocionalmente você terá mais estabilidade. LEÃO 22-7 a 22-8 O valor de um bom relacionamento é inestimável, pelo que, todo esforço que você fizer para conquistá-lo, ou preservar o que já estiver em andamento, será também o esforço de verdadeiro enriquecimento. Tudo depende de bons relacionamentos. VIRGEM 23-8 a 22-9 Faça pouco, mas faça bem, envolvendo seu coração nos afazeres, transmitindo sua melhor energia aos relacionamentos de hoje, ou aos objetos que você manusear. Transmita um pouco do que houver de melhor em sua alma. LIBRA 23-9 a 22-10 Em momentos tensos e tumultuados, como o atual, é bom receber elogios e ouvir palavras sedutoras. Porém, não seria tão bom assim você se agarrar a eles como se fossem a mais pura tradução da verdade. É tudo sedução mesmo! ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Você se encontra mais na posição de quem pode oferecer conforto a alguém do que na de recebê-lo. Por isso, em vez de dar prioridade ao seu próprio bem-estar, cumpra essa função tão amorosa que é oferecer conforto a alguém. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Agora você chega ao momento em que se torna oportuno passar a limpo certos acontecimentos que ainda perturbam o bom andamento de relacionamentos que você preza. O assunto é delicado, mas o momento também, por isso é propício conversar. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Tudo vai entrar no trilho certo, mas para isso haverá uma ajuda do destino, agindo através de mecanismos misteriosos. Você faça sua parte, planeje, organize e aja com sinceridade, porém, não pretenda controlar tudo. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 De confusão em confusão vai acontecendo o esclarecimento. Até mesmo esta afirmação pareceria confusa, mas por enquanto será tudo uma questão de confiança, dado que nenhum argumento lógico daria conta de explicar a situação atual. PEIXES 20-2 a 20-3 Você deve, com certeza, seguir de acordo com seus planos, mas também deve considerar que nem sempre é possível fazer com que a realidade se ajuste à lógica esperada. Há mistérios e coincidências que podem ajudar, ou atrapalhar também.