A biografia do presidente Dwight D. Eisenhower O escritor inglês Michael Korda escreve uma biografia do presidente norte-americano Dwight D. Eisenhower (1890-1969) que permite, dentro do contexto da História e tendo como pano de fundo as duas guerras mundiais e a guerra fria, ver como a vida e a carreira de Ike são fundamentais para a compreensão do envolvimento dos Estados Unidos com os assuntos internacionais nos séculos 20 e 21. Korda examina como o rapaz criado em Kansas cresceu para se tornar um herói militar, um estadista internacional e o presidente do império hegemônico norte-americano, conservando-se como um homem cujos valores básicos foram colhidos em sua juventude: a honestidade, a coragem e a decência.