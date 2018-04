A biografia de um pintor revolucionário e controverso O gênio espanhol Pablo Picasso dizia que o francês Paul Cézanne (1839-1906) podia ser considerado o mestre único da pintura. Controvertido, Cézanne reinventou a arte de pintar, superando antigas formas com a exploração de matizes das cores e nuances da luz. Para trabalhar, ele instalava o seu cavalete fora do ateliê, em meio à natureza, e lá dava vazão a toda a criatividade (e delírio) que lhe despertava uma tela em branco. "Eu pinto como vejo, como sinto, e minhas sensações são muito fortes. Eles (Courbet, Manet, Monet) também sentem e veem como eu, mas não ousam", afirmava. Premiado com o Ville d?Hossegor de melhor biografia (2007), Cézanne é traduzido por Renée Eve Levie.