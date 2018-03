A biblioteca de devoção de José Mindlin Ao longo de uma vida de paixão pelos livros, José Mindlin formou um acervo com cerca de 38 mil obras e fez amigos como Carlos Drummond de Andrade, Guimarães Rosa, Pedro Nava, entre muitos outros. Toda essa experiência é agora partilhada pelo bibliófilo, que fala com paixão sobre a importância da leitura, até como instrumento de inclusão social, e também analisa os clássicos que marcaram a sua trajetória. Há muito o que aprender com ele, que nos abre as portas de sua biblioteca afetiva, feita de títulos, personagens e autores escolhidos com amor e rigor. E no capítulo inicial, nas primeiras palavras, já anuncia com humor a sua devoção: "Quem não lê não sabe o que está perdendo." No Mundos dos Livros José Mindlin Agir 104 págs., R$ 29,90