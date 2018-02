A bela Juliette e Manson, a fera, dão brilho à festa A velha característica de emissora umbilicalmente ligada à indústria fonográfica, hoje em crise, permanece no VMB 2007: estarão lá ainda os indefectíveis Sandy e Júnior, além de NX Zero e Sandrão e DJ CIA. E os competidores são astros do rádio comercial: CPM22, Capital Inicial, Charlie Brown Jr., Skank. As novidades são os astros internacionais Marilyn Manson e Juliette & The Licks. Não é um tipo de anabolizante na festa, garante a emissora. ''''Não acho que esse tipo de show aumente a audiência. A real é que sempre quisemos um gringo mais conhecido. Um pouco pelo glamour, um pouco para dar uma refrescada no line up de bandas que vêm se revezando no palco do VMB. Este ano, por coincidência, acabamos fechando com dois gringos. Acho que vai ser bem legal, vai dar uma pitada diferente na mistura'''', diz Zico Góes. Juliette Lewis traz sua banda The Licks para uma première do show que fará no TIM Festival, em outubro. É um som energético, ''''ferocious rock''''n''''roll'''', como ela prefere, em vez de um genérico do punk. ''''A festa dos prêmios da MTV vai ter um primeiro gostinho da mágica selvagem de The Licks'''', disse Juliette no domingo. Marilyn Manson faz show hoje no Via Funchal, em São Paulo, e toca uma música também com sua banda na festa. ''''Eu cresci ouvindo a MTV. A idéia de celebrar vídeos de música e arte em geral me agrada. Mas é muito difícil achar a linha fina entre criatividade e fama, e manter-se atento ao essencial'''', ensinou Manson, na semana passada.