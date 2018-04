A batuta missionária de Lorin Maazel

Foi no dia 15 de julho de 1886, durante uma turnê sul-americana da orquestra do Teatro alla Scala, de Milão, que o violoncelista Arturo Toscanini, então com 19 anos, regeu pela primeira vez em sua vida, subindo ao pódio do Teatro Imperial D. Pedro II (depois Teatro Lyrico, já demolido) para dirigir nada menos que Aida, a ópera de Verdi. Sem partitura. E é justamente Aida que o maestro norte-americano Lorin Maazel vai reger hoje, no Teatro Municipal do Rio, em homenagem aos 50 anos de morte de Toscanini, seu mestre. Maazel tinha apenas 11 anos quando segurou a batuta pela primeira vez diante dos músicos da Filarmônica de Nova York, da qual é hoje diretor artístico, função desempenhada por Toscanini entre 1928 e 1936. O maestro italiano, reconhecendo estar diante de um gênio, abençoou o menino, vaticinando um futuro brilhante para o pequeno maestro. Maazel hoje evoca um importante momento na vida do maestro italiano com uma orquestra que leva seu nome, a Symphonica Toscanini, da qual é diretor musical desde maio do ano passado. Acompanhada do Coro del Maggio Musicale Fiorentino e solistas, a orquestra apresenta-se ainda em São Paulo no sábado e domingo, na Sala São Paulo. Maazel, em entrevista ao Estado, fala sobre ela e sua missionária função de orientar jovens músicos, ele que já dirigiu 150 orquestras e fez mais de 5 mil concertos. O senhor estreou na Filarmônica de Nova York em 1942, quando era um garoto de apenas 11 anos, enfrentando agora a quinta temporada como seu diretor artístico. Qual é a diferença entre reger a Filarmônica de Nova York e orquestras recém-formadas com músicos da nova geração, como a Symphonica Toscanini? A Filarmônica de Nova York é a segunda mais antiga orquestra do mundo. Passaram por ela 2.200 músicos. Ou seja, é um repositório extraordinário de tradição, um conjunto com repertório imenso. Nesse quesito, nenhuma orquestra é capaz de competir com ela. Uma nova orquestra composta por jovens aspirantes tem outras necessidades, que devem ser supridas por seu diretor musical. Um jovem maestro regendo uma jovem orquestra é como um cego guiando outro cego. Somente um regente veterano com um grande repertório e amplo conhecimento das técnicas de execução pode transmitir com exatidão os ensinamentos necessários a jovens talentosos mas inexperientes. Tomei para mim a tarefa de orientar a Symphonica Toscanini e a recém-formada orquestra de ópera do Palaus des Arts Reina Sofia em Valencia, na Espanha. Toscanini tem um lugar especial em sua vida e carreira. Qual a principal lição que o senhor aprendeu do mestre, que, aliás, estreou aos 19 anos na mesma cidade e com a mesma peça que senhor rege hoje? Isso significa muito para mim. A apresentação de Aida no Rio tem realmente o propósito de lembrar sua estréia carioca aos 19 anos (Toscanini era violoncelista e, em 1886, por saber de cor a partitura, substituiu o maestro, vaiado durante uma apresentação no Teatro Imperial Pedro II). A grande lição que Toscanini legou a todos nós foi a importância do respeito pela atividade musical. Ele estabeleceu como pré-requisito disciplina e estudo para se chegar a uma performance de alto padrão. Dois anos atrás o canadense Robert Lepage dirigiu sua ópera 1984, definindo-a como uma tragédia sobre a humanidade sucumbindo ao peso de uma força externa, como no teatro grego. Em qual força o senhor pensava quando compôs 1984, numa força política, expressa pelo livro de Orwell, ou mística? O que despertou seu interesse em adaptar a distopia de Orwell? Adaptei 1984 de Orwell porque a história em si tem todos os elementos de uma ópera: amor, perigo, injustiça, opressão política, esperança, medo, tragédia. A história foi escrita como advertência sobre o dia em que todos os estados poderosos vão impor suas leis aterrorizando a sociedade. De uma maneira trágica, ele estava certíssimo, pois é o que vemos hoje no mundo. Lepage disse que a produção de 1984 foi encampada por sua companhia. É difícil para um regente e compositor respeitado como o senhor conseguir financiamento para obras contemporâneas? Essa é a razão para não termos nenhuma ópera nova sua escrita depois de 1984? Não tinha mesmo a intenção de financiar a montagem de 1984. Infelizmente, poucos meses antes da estréia, a companhia teatral que iria bancar o espetáculo sofreu um revés financeiro e o outro co-produtor foi à falência. Para honrar o compromisso que tinha com o Covent Garden, com o elenco e o diretor Lepage, não tive escolha além de bancar os custos. Não escrevi nenhuma outra ópera depois de 1984, concluída em janeiro de 2005, por diferentes motivos: minha intensa atividade como maestro e o fato de ser traumatizante o tema de 1984. Começo só agora a me recuperar emocionalmente da obrigação de descrever essas terríveis cenas de tragédia e tortura. Contudo, é possível que volte a compor dentro de um ano. No próximo ano o senhor apresenta Die Walküre na temporada de abertura do Metropolitan. Por ser sua suíte sinfônica baseada na tetralogia de Wagner, deve-se concluir que o ciclo O Anel dos Nibelungos é uma de sua obras favoritas. Por que, então, fazer uma adaptação instrumental e suprimir a voz? Por discordar das mensagens inseridas no ciclo operístico de Wagner? Minha síntese sinfônica, chamada O Anel Sem Palavras, foi planejada como uma introdução ao universo musical de Wagner, revelando a neófitos a beleza do Anel. Em seu lançamento, o CD gravado com a Filarmônica de Berlim vendeu quase 500 mil cópias e ficamos muito contentes em saber do interesse que os ouvintes tinham em ver essa produção no palco. Elas se sucederam por todo o mundo, conquistando um grande número de admiradores, mas não diria que existe um substituto para O Anel como ele foi originalmente concebido. Dois anos atrás o senhor regeu um concerto com a Filarmônica de Nova York interpretando duas peças suas, The Giving Tree e The Empty Pot, ambas com garotos nos papéis principais e lidando com um mesmo tema, o rito de passagem da infância. Por que o senhor escolheu crianças para contar essas fábulas morais? Os adultos não são bons exemplos a seguir? O senhor é pessimista em relação ao futuro? Com sete filhos, sei como eles ficavam entediados ao ouvir a história de Pedro e o Lobo, por mais encantadora que seja a música de Prokofiev. As duas histórias que inspiraram essas peças me atraíram muito quando as li para meus filhos. Pensei que se adaptariam bem à linguagem musical. Por natureza, sou otimista, mas pessimista quando se trata de ver como os seres humanos lidam com os problemas que eles mesmos criaram: fanatismo, poluição ambiental, desrespeito aos direitos humanos em escala massiva, estupidez monumental e uma incapacidade quase universal de usar a lógica para responder a todas essas questões. Chafurdamos tanto na lama que não podemos esperar outra coisa além de continuar nela.