A aventura pelas veredas sinuosas da criação Kazbek Leonardo Valencia Eterna Cadencia 128 págs., R$ 38 Esta obra faz uma narração enigmática que pode ser considerada uma verdadeira aventura pelos caminhos da criação marcada por uma alta voltagem poética. Em busca do personagem que protagonizará sua obra-prima, Kazbek viaja para o Equador. No meio da procura, se depara com 16 desenhos inspirados nas aterradoras erupções do vulcão Pichincha. Conhece, então, um certo Peer, que lhe propõe escrever um texto para cada ilustração. Os artigos formarão o Livro Pequeño Formato. O volume reúne elementos opostos aos que Kazbek venera em seu altar literário. Por meio desse contato, ele tem a possibilidade de realizar uma escrita diferente da que adotara até então em seu trabalho.