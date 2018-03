A aventura africana de mestre Ford Dulce Damasceno de Brito, a jornalista brasileira que sabia tudo sobre os bastidores de Hollywood, contava que Grace Kelly e Clark Gable tiveram um tórrido affair durante a filmagem de Mogambo, mas não se casaram porque, quando se beijavam, a futura princesa de Mônaco sentia a dentadura postiça do astro que era chamado de ?Rei? em Hollywood se mexer. Mogambo passa às 15h40 no TCM. É o remake de Terra de Paixão, de 1932, com Gable e Jean Harlow. A nova versão, dirigida por John Ford, mantém a essência do original, mostrando guia de safári que tem de optar entre amiga fiel e mulher casada, ou seja, Ava Gardner e Grace. Ford dizia que fez o filme para conhecer a África. As cenas ?africanas? são, na maioria, imagens de arquivo.