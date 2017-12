A aventura africana de Meirelles Hector Babenco, Walter Salles e Fernando Meirelles são hoje os mais internacionais dos diretores brasileiros. Meirelles, que trabalha na finalização de Blindness - visando à estréia do filme no próximo Festival de Cannes, em maio -, tem se especializado em adaptações. Depois de Paulo Lins (Cidade de Deus) e antes de José Saramago (Ensaio sobre a Cegueira), ele fez O Jardineiro Fiel baseado no livro de John Le Carré sobre diplomata inglês que investiga a morte da mulher na África e descobre o envolvimento da indústria farmacêutica no crime. O Jardineiro Fiel passa hoje às 22 horas no Telecine Cult. É forte e muito bem servido pelas interpretações viscerais de Ralph Fiennes e Rachel Weisz. Ela, por sinal , ganhou um merecido Oscar de coadjuvante.