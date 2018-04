A aurora de uma nova realidade Data estelar: Vênus e Mercúrio se relacionam geometricamente com Netuno e Júpiter; a Lua é quarto crescente em Escorpião. Enquanto isso, aqui na Terra as instituições de nossa humanidade, baluartes da civilização, andam parecendo aqueles péssimos Maestros de Orquestra que, em vez de regerem a própria, andam sempre atrás da música, reagindo no lugar de intervir. Tudo acontece tão rapidamente e tantas coincidências desbaratam os planos sinistros dessas instituições, que a esta altura do jogo já daria para suspeitar que há um pouco do dedo do Altíssimo em tudo isso, assim como também que a força da humanidade esclarecida começa a se fazer sentir. Em todos os casos, o total descontrole das instituições que supostamente deveriam ter absoluto domínio da realidade é, para nós, motivo de celebração, porque significa a aurora de uma nova e mais livre realidade. ÁRIES >> 21-3 a 20-4 Só se pode admitir certa quantidade de erros, porque quando estes se tornam corriqueiros e exagerados haverá de se intervir consciente e ativamente. De pequeno em pequeno erro se constrói um enorme caminho errado. TOURO >> 21-4 a 20-5 Todo entusiasmo é legítimo, mas é por isso mesmo que a alma humana deve conferir o tempo inteiro se o que sente é entusiasmo mesmo ou apenas uma ilusão. A regra é: todo entusiasmo provoca uma dinâmica melhor nos relacionamentos. GÊMEOS >> 21-5 a 20-6 As pessoas geralmente acham difícil submeter-se à disciplina, porque não entendem que a própria natureza dela se consegue por meio dela mesma. Ou seja, para arraigar a disciplina, você precisa praticar a disciplina. CÂNCER >> 21-6 a 21-7 Seja útil e verdadeiro, só isso garantirá que você trilhe o bom caminho. A tentação será você sentir-se acima dos seus semelhantes. Diante disso, melhor abaixar a bola, porque, de fato, é assim que a decadência começa. LEÃO >> 22-7 a 22-8 O respeito às leis não precisa ser compreendido como uma imposição da severidade, mas como a melhor forma de fazer com que a vida se distribua graciosamente pelo maior número de pessoas e acontecimentos. VIRGEM >> 23-8 a 22-9 Todos os lamentos e queixas provocam tumulto e perturbação no coração indeciso. É inútil reagir com raiva e irritação a essas ondas desesperadas, pois só com muito amor no coração se consegue superá-las de forma eficiente. LIBRA >> 23-9 a 22-10 Preserve o intelecto funcionando da maneira mais límpida e pura possível, evitando quaisquer remédios, a não ser os que forem absolutamente necessários. O intelecto limpo permite a você fazer as escolhas mais sábias. SAGITÁRIO >> 22-11 a 21-12 Os ignorantes sustentam atitudes preconceituosas contra tudo que não possam comprovar através de seus sentidos físicos. Esta é a decisão deles e delas, que não merece discussão nem conflito. Olhar para outro lado seria melhor. CAPRICÓRNIO >> 22-12 a 20-1 Pensar errado é o início de uma atitude errada, que acabará no caminho errado. Tudo começa nos pensamentos e, por isso, se você quiser um mundo melhor, então sua obrigação será dominar a mente e pensar bem o tempo inteiro. AQUÁRIO >> 21-1 a 19-2 Essas conclusões que sua alma busca para sentir-se mais segura não são verdadeiras conclusões, são conceitos e sentimentos que abrem as portas para que, a partir daí, você se atreva a colocar em prática tudo que sabe. PEIXES >> 20-2 a 20-3 Encontre sua maneira particular de organizar os assuntos mais importantes, você não precisa espelhar-se em nada nem ninguém, apenas fazer o que achar necessário para manter um mínimo de domínio sobre o que acontece.