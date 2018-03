A atualização de uma obra fundamental ao Ocidente Faz mais de 2 mil anos A República, um dos diálogos de Platão, tem sido considerada uma das pedras angulares do pensamento político e filosófico ocidental. A cultura do Ocidente tem como pilares os fundamentos platônicos que discutem a cidade perfeita e a perfeição do espírito. O inglês Simon Blackburn, professor de filosofia em Cambridge, debate neste lançamento da coleção Livros Que Mudaram o Mundo as idéias morais, jurídicas e políticas da obra do autor grego e debate sua influência no mundo atual. Ele mostra como as idéias de Platão têm ressonância contemporânea, como o neoconservadorismo das políticas administrativas de George W. Bush. A tradução é de Roberto Franco Valente.