A atualidade de um projeto que prevê a vigilância total O Panóptico - Jeremy Bentham Tomaz Tadeu (org.) Autêntica 180 págs., R$ 39 Filósofo utilitário do século 18, o inglês Jeremy Bentham descreveu em O Panóptico um projeto de cárcere, baseado no "princípio da inspeção". Segundo essa teoria, o bom comportamento dos presos estaria garantido se fossem vigiados de modo permanente. Bentham imaginou dois edifícios circulares concêntricos. Na torre central estariam os vigias que veriam todos os movimentos dos encarcerados nas celas da torre externa. Este volume reúne as cartas de Bentham, traduzidas pela primeira vez para o português, com as ideias centrais do projeto de vigilância. Jacques-Alain Miller e Michelle Perrot falam da atualidade de O Panóptico, que inspirou a obra Vigiar e Punir, do francês Michel Foucault.