A atualidade da semiótica em verbetes de dicionário Dicionário de Semiótica, de Algirdas Julius Greimas e Joseph Courtés, estava havia tempo fora de catálogo. Esta obra apresenta um sistema de remissões em vários níveis - cada entrada tem a definição breve de um conceito depois examinado em minúcias. O modelo teórico da semiótica ganhou mais atualidade com o surgimento de novos objetos textuais: os sentidos se manifestam em diferentes planos de expressão, fenômeno que ganha relevo com a rede mundial de computadores. Aqui vale a definição do escritor José Lins do Rego - "um dicionário deve ser um ser vivo, uma súmula da vida". Com introdução de José Luiz Fiorin, este dicionário é para todos os interessados nas ciências da linguagem.