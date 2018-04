A atribulada rotina dos escritores premiados

De professor universitário, Cristovão Tezza transformou-se em nome cobiçado para os principais eventos literários do País. Estreante na literatura, Tatiana Salem Levy logo acompanhará sua história de estreia transformado em filme de cinema. Já a vida pacata da irlandesa Anne Enright metamorfoseou-se em viagens emendadas, a ponto de ela começar a categorizar as toalhas dos diversos hotéis pelos quais passou. Tatiana, Anne e Tezza já estão em Paraty, para 7ª Flip que começou na noite de ontem. Em comum, os três desfrutam das vantagens e dos encargos enfrentados pelos escritores que se tornam celebridade da noite para o dia, com a simples conquista de um relevante prêmio literário. No ano passado, Tatiana conquistou o Prêmio São Paulo de Literatura - no valor de R$ 200 mil -, na categoria Melhor Livro de Autor Estreante, por A Chave de Casa (Record). O livro será em breve publicado na Espanha e na França, e também teve seus direitos para o cinema vendidos recentemente. Também em 2008, Tezza conquistou a incrível façanha de ser o autor mais premiado do ano. Com O Filho Eterno (Record), baseado em sua própria história, pois tem um filho com síndrome de Down), ele conquistou os prêmios Jabuti, Portugal Telecom, Bravo!, APCA e o Prêmio São Paulo de Literatura. Finalmente, Anne Enright surpreendeu o mundo literário ao derrotar favoritos como Ian McEwan e conquistar o Booker Prize de 2007 com O Favorito (Alfaguara), livro que, até antes do anúncio do prêmio, havia vendido apenas 3.500 cópias no Reino Unido - tão logo seu nome foi aclamado, 28 países compraram os direitos de tradução. "Até O Filho Eterno, os prêmios não chegaram a atrapalhar minha vida", conta Tezza. "Ganhei uma menção honrosa com Ensaio da Paixão, em 1985, e quase ao mesmo tempo um segundo lugar no concurso Petrobrás de Literatura, com Aventuras Provisórias. Depois fui finalista do prêmio Jabuti várias vezes, sem jamais levar o prêmio. Em 98, ganhei o prêmio Machado de Assis da Biblioteca Nacional (melhor romance do ano, com Breve Espaço entre Cor e Sombra), mas ninguém tomou conhecimento. Em 2004 recebi, com O Fotógrafo, o prêmio da ABL e da Revista Bravo! Isso chamou alguma atenção, mas nada que atrapalhasse a minha vida de fato. Nesse época eu já era um escritor bastante conhecido, e com frequência era chamado para participar de mesas-redondas, Feiras de Livros e eventos ligados à literatura." À medida que sua fama crescia gradativamente, aumentava também o número de eventos literários no Brasil, permitindo que os escritores, mesmo os não-premiados, fossem convidados para diversas feiras. Foi nesse efervescente mercado que Tezza lançou O Filho Eterno que, a partir do prêmio conferido pela Associação Paulista dos Críticos de Arte, ainda no final de 2007, mudou completamente sua rotina. "Isso mudou minha vida literária", reconhece. "Somando com o aumento do espaço da literatura, o que aconteceu é que fiquei completamente sem tempo para nada. E ainda sou professor da Universidade Federal do Paraná. Faz praticamente um ano que não escrevo nada." A visibilidade chegou a convencer o escritor a aceitar a possibilidade já bastante real de viver da literatura. "Fui aceitando os convites, mas agora vou dar uma parada radical", conta. "A partir de agosto, quero retomar o romance que estou escrevendo para entregá-lo à Record até março do ano que vem." Enquanto isso, as malas nunca aparecem desfeitas: antes de Paraty, Tezza passou pela Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto. Tatiana Salem Levy sentiu uma mudança no tratamento dedicado à sua obra. "Depois do Prêmio São Paulo, tenho sido chamada com frequência para participar de palestras e festivais literários", comenta. "Minha vida literária mudou muito, pois passei a ter mais visibilidade que antes. Para mim, o prêmio funciona como uma espécie de ?certificado de garantia?, além de chamar a atenção, pois divulga o trabalho do escritor na mídia." E, assim como Tezza, ela enfrenta uma certa dificuldade para iniciar a criação do próximo romance. "Eu tinha me planejado para escrever muito este ano, e não é o que tem acontecido. No início, fiquei muito angustiada com isso, queria meu silêncio de volta, meu anonimato completo, escrever só para mim, sem pensar em ninguém, e com tempo", comenta. "Até me convencer de que 2009 é um ano particular justamente por ser seguido ao prêmio, mas eu sei que daqui a pouco já estarei esquecida, então voltarei a escrever com calma. Pois preciso de tempo e de tranquilidade para escrever." Por enquanto, também como Tezza, Tatiana aproveita os festivais literários para trocar sua experiência de escritora com o público. "Enquanto isso, vou anotando todas as minhas ideias e, quando consigo parar em casa nos intervalos das inúmeras viagens que tenho feito, escrevo o que dá." Anne Enright também aproveitou as viagens para fazer anotações. Em um diário publicado no London Review of Books, ela relembra suas várias andanças, sem saber onde exatamente está. "Ligo para meu marido - não sei de Genebra ou do Terminal 5 do aeroporto de Heathrow", comenta ela, acrescentando que os hotéis, em sua maioria, são maçantes.