A assinante do Estadão que vai a Gramado participar do júri

Neusa Fleury Moraes confessa que não é uma cinéfila de carteirinha: se tem de escolher entre um filme e um livro, prefere a segunda opção. Mas ela terá a oportunidade de fazer algo que muitos amantes do cinema adorariam: participar do júri de um festival, se dedicar durante uma semana a apenas assistir a uma série de filmes. Formada em música e atualmente secretária de Cultura da cidade de Ourinhos, em São Paulo, Neusa é assinante do Estadão e participou do concurso promovido pelo jornal que escolheu, pelo segundo ano consecutivo, um leitor para fazer parte do júri popular do Festival de Cinema de Gramado, nos próximos dias 12 a 18. ''''Estou doida para ir'''', diz Neusa, de 51 anos, mãe de três filhos e já avó. Entusiasta do cinema brasileiro, assistiu há uns dois meses, por um acaso, a O Baixio das Bestas, de Cláudio Assis. ''''Quando vou a São Paulo, não perco os lançamentos do cinema nacional'''', conta Neusa, que, moradora de uma cidade do interior, tem de ver muitos dos lançamentos somente por meio dos DVDs. Em viagem a trabalho na capital paulistana, foi com seu filho mais velho, de 28 anos, ao HSBC Belas Artes, na Consolação. ''''Não fui atrás desse filme, mas depois que o vi ele me deixou muda por umas duas horas. Comentava com todos que tinha me impressionado muito. Tudo nele é violência'''', diz. E foi sobre essa sua sensação que ela fez um texto para participar do concurso. Mesmo que prefira livros, Neusa tem algumas paixões dentro do campo da sétima arte. ''''Sou apaixonada pelas obras mais psicanalíticas do Bergman como Morangos Silvestres e Sonata de Outono; gosto dos filmes mais antigos de Cacá Diegues, de muitos do Woody Allen, de Terra Estrangeira (de Walter Salles). Não sou de idolatrar nomes, me concentro nas obras'''', diz. Para Neusa, um filme é sempre mais interessante quando se aproxima da literatura (e, segundo ela, ao ler um livro ela faz um filme em sua cabeça): quando, enfim, as histórias têm de ser completadas com a imaginação, quando tudo não fica explícito.