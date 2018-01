A artista mineira Sonia Gomes participará da 56.ª Bienal de Veneza

A artista mineira Sonia Gomes (1948) é a única brasileira selecionada para a mostra principal da 56.ª Bienal de Veneza, com curadoria do nigeriano Okwui Enwezor. A lista dos 136 participantes da edição, intitulada All the World’s Futures e a ser inaugurada em 9 de maio, foi anunciada nesta quinta-feira, 5. Ainda relacionado ao Brasil, vale citar a escolha do sueco Runo Lagomarsino, que vive em São Paulo. Tanto ele quanto Sonia Gomes são representados pela Galeria Mendes Wood DM.

Enwezor, que foi responsável pela direção artística da Documenta 11 de Kassel, em 2002, também selecionou para a exposição principal da mais tradicional das bienais de arte criadores históricos como Hans Haacke, Robert Smithson, Walker Evans e Marcel Broodthaers. All the World's Futures também contará, por exemplo, com forte presença africana e com obras dos alemães Isa Genzken e Georg Baselitz, das cubanas Tania Bruguera e Coco Fusco, do francês Christian Boltanski e de Harun Farocki, morto no ano passado.

Já o Pavilhão Brasil, representação nacional oficial na mostra produzida pela Fundação Bienal de São Paulo, vai apresentar as obras dos artistas Antonio Manuel, Berna Reale e André Komatsu. Os três foram selecionados pelos curadores brasileiros Luiz Camillo Osorio e Cauê Alves.

Veja agora a lista completa da 56.ª Biennale, que ficará em cartaz até 22 de novembro na cidade italiana:.

Jumana Emil Abboud

Adel Abdessemed

Mathieu Kleyebe Abonnenc

Abounaddara

Boris Achour

Terry Adkins

Saâdane Afif

Chantal Akerman

John Akomfrah

Karo Akpokiere

Mounira al Solh

Meriç Algün Ringborg

Jennifer Allora & Guillermo Calzadilla

Kutlug Ataman

Maja Bajevic

Ernesto Ballesteros

Sammy Baloji

Rosa Barba

Georg Baselitz

Eduardo Basualdo

Petra Bauer

Walead Beshty

Huma Bhabha

Christian Boltanski

Monica Bonvicini

Sonia Boyce

Daniel Boyd

Ricardo Brey

Marcel Broodthaers

Tania Bruguera

Teresa Burga

Keith Calhoun & Chandra McCormick

Fei Cao

Nidhal Chamekh

Olga Chernysheva

Tiffany Chung

Cooperativa Cráter Invertido

Creative Time Summit

Elena Damiani

Jeremy Deller

Thea Djordajdze

Marlene Dumas

Jornal E-Flux

Melvin Edwards

Inji Efflatoun

Antje Ehmann & Harun Farocki

Maria Eichhorn

Walker Evans

Harun Farocki

Emily Floyd

Peter Friedl

Coco Fusco

Marco Fusinato

Charles Gaines

Ellen Gallagher

Ana Gallardo

Dora Garcia

Theaster Gates

Isa Genzken

Gluklya

Sonia Gomes

Katharina Grosse

Gulf labor

Andreas Gursky

Hans Haacke

Joana Hadjithomas & Khalil Joreige

Newell Harry

Kay Hassan

Thomas Hirschhorn

Carsten Höller

Nancy Holt & Robert Smithson

Heung Soon Im

Invisible Borders: Trans-African Photographers

Tetsuya Ishida

Dachun Ji

Isaac Julien

Hiwa K.

Samson Kambalu

Ayoung Kim

Alexander Kluge

Emily Kngwarreye

Runo Lagomarsino

Sonia Leber & David Chesworth

Glenn Ligon

Gonçalo Mabunda

Madhusudhanan

Ibrahim Mahama

David Maljkovic

Victor Man

Abu Bakarr Mansaray

Chris Marker

Kerry James Marshall

Helen Marten

Fabio Mauri

Steve McQueen

Naeem Mohaiemen

Jason Moran

Ivana Müller

Lavar Munroe

Oscar Murillo

Wangechi Mutu

Hwayeon Nam

Bruce Nauman

Cheik Ndiaye

Olaf Nicolai

Chris Ofili

Emeka Ogboh

Philippe Parreno

Pino Pascali

Adrian Piper

Lemi Ponifasio

Zhijie Qiu

Raha Raissnia

Coletivo Raqs Media

Lili Reynaud-Dewar

Mykola Ridnyi

Liisa Roberts

Mika Rottenberg

Joachim Schönfeldt

Massinissa Selmani

Fatou Kandé Senghor

Prasad Shetty & Rupali Gupte

Gedi Sibony

Gary Simmons

Taryn Simon

Lorna Simpson

Robert Smithson

Mikhael Subotzky

Mariam Suhail

Sarah Sze

The Propeller Group

the Tomorrow

Rirkrit Tiravanija

Barthélémy Toguo

Bing Xu

Ala Younis