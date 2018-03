A arte do piano e seus grandes intérpretes Este livro traça um grande painel da arte do piano, escrito a partir de análises sensíveis da estética interpretativa dos seus grandes artistas, medida da grandeza, qualidade técnica e de expressão de cada compositor ou intérprete, erudito, popular ou jazzístico, brasileiro ou internacional. "Este livro é destinado, assim, aos que se interessam pela música e, mais particularmente, pela arte do piano. Na essência e na forma, ele é fruto de décadas de audição, estudos e análises musicais dedicados à compreensão dos vários significados do repertório e da arte interpretativa pianística, em suas múltiplas diversidades e fascínios", destaca o ensaísta e historiador da cultura Sylvio Lago na apresentação.