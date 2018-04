A arte de perpetuar os mesmos erros

Empurrar para os outros a responsabilidade pelos erros ou ganâncias cometidos é tarefa que exige competência. Algumas pessoas, ou alguns países, são muito bons nessa função. O reconhecido lingüista Noam Chomsky, há muito tempo, repete que os Estados Unidos transferem a responsabilidade de seus atos para seus inimigos. O professor do Massachusetts Institute of Technology (MIT) não perdoa, nem relativiza: a maior tarefa do sistema de propaganda norte-americano (o que ele chama de ''''engenharia do consenso'''') consiste em restabelecer a fé que todos os seus objetivos são ''''transcendentais'''', partindo do pressuposto que os EUA são o único país da história moderna que ''''age em nome de princípios morais abstratos'''', escondendo muito bem os motivos pelos quais guerreia, o ''''cálculo racional de seus interesses materiais''''. Chomsky reconhece que não se trata de coisa planejada, mas apenas de oportunidades bem aproveitadas, ''''transferindo ao inimigo a responsabilidade pelas atrocidades cometidas''''. Esse é o ponto de partida do mais recente trabalho do lingüista publicado no Brasil, Rumo a Uma Nova Guerra Fria - Política Externa dos EUA, do Vietnã a Reagan, uma coletânea de ensaios sobre os conflitos na Ásia e Oriente Médio nesse período. O mais preocupante da análise é o seu grau de atualidade. Os cenários podem até mudar, mas o modo como os Estados Unidos lidam com as diferenças de poder em política externa não se altera. Em especial, o modo como a intelligentsia americana, aí incluída a mídia, relata e interpreta esses conflitos. A relação, sempre entre tapas e beijos, da intelligentsia com os governos nos Estados Unidos, desde a 2ª Guerra, cumpre ciclos conhecidos: grande apoio inicial, começo das dúvidas, retirada de apoio na iminência do desastre. Ao longo desses ciclos se formam as fortes influências dos interesses internos nas decisões de política externa. Chomsky, aliás, cita Hans Morgenthau, insuspeito nesse aspecto, para quem ''''as concentrações de poder privado que na prática têm governado a América desde a Guerra Civil, preservaram seus mecanismos de decisão em política externa''''. O lingüista retoma Morgenthau para especificar o que significam interesses nacionais, engenharia do consenso e motivos para intervenção externa. No ímpeto intervencionista dos americanos (negando o isolacionismo sempre tão mencionado), Chomsky apresenta dados novos. Citando James Chace (editor do Foreign Affairs), que em cuidadosa pesquisa contabilizou 159 casos de intervenção armada americana no exterior até 1945, o professor do MIT considera certa ingenuidade dizer que o povo norte-americano não sustente uma política externa ativa e intervencionista. Nesse ponto, Chomsky lembra que os EUA, utilizando as ''''contingências da Segunda Guerra'''', avançaram sobre a hegemonia britânica no mundo, usando muito bem a Lei de Empréstimo e Arrendamento (lend-lease), o programa de ajuda militar que ''''emprestava'''' armas aos países em guerra com a Alemanha. Chomsky mostrou como o lend-lease foi usado até com a Arábia Saudita (US$ 100 milhões em valores dos anos 40) para evitar que a concessão do petróleo saudita ''''caísse na mão dos ingleses''''. Não foi diferente com interesses franceses. Salvar Paris e Londres das garras nazistas custou bem caro a ambos, em especial em fonte de matéria-prima. A distância entre os interesses americanos e os europeus aumentou muito desde a decisão de Washington de intervir no Vietnã. A análise de Chomsky do diálogo entre Kissinger e De Gaulle sobre ''''credibilidade'''' mostrou que o debate não envolvia apenas a ex-colônia francesa, mas, especialmente, o Oriente Médio. O maior problema de justificar política externa com princípios morais é o menosprezo das alternativas políticas. No Vietnã, conta o lingüista, desde setembro de 1963 estava posta, por exemplo, uma alternativa de coalizão levando em conta o poder político dos budistas como força opositora que, aliás, Hanói respeitava e Washington fez questão de desprezar. Observado na distância do tempo, é difícil não repor a análise dos erros políticos no Vietnã para o Iraque, para citar só um caso. O prefácio de John Pilger lembra que as idéias de Chomsky irritam alguns círculos liberais americanos, como o artigo de Larissa MacFarquhar, na New Yorker de 2003, para quem as idéias do professor, discutindo se há um ''''padrão histórico'''' nas intervenções americanas, ''''tornaram-se simplistas e rígidas, porque ele ficou preso ao passado''''. A crítica perde alguma força quando se percebe que Chomsky deseja apenas que os formuladores da política externa americana tenham o direito de cometer erros diferentes dos anteriores. Como fazem, por exemplo, os intervencionistas europeus que, de tempos em tempos, conseguem cometer erros novos pelo mundo afora.