A arte da reunião política Data estelar: O Sol ingressa no signo de Virgem; a Lua Nova será Vazia das 8h45 às 12h13, horário de Brasília. Enquanto isso, aqui na Terra se um pouco de iluminação for pretendida nos meios políticos, então os humanos terão de exercitar-se na verdadeira arte de reunir-se. A hora da reunião deve ser considerada rara e profundamente valiosa e, por isso, não pode proceder na proximidade de hábitos brutais como fumar, beber, exceder-se na comida, fazer mexericos, censurar ou tomar atitudes ressentidas. Quando as pessoas se reúnem para tomar decisões importantes devem, em primeiro lugar, ficar quietas e em silêncio durante vários minutos e quem não encontrar força para tanto deverá, então, calar durante toda a reunião. Quem não domina a própria consciência não deve considerar-se apto para o governo e deve, por isso, passar a bola para frente. ÁRIES 21-3 a 20-4 Expulse todos os pensamentos mesquinhos da mente, pois ainda que encontre justificativas plausíveis, sua alma é consciente que no ventre deles só há derrota e frustração. Por que, então, seguir por esse caminho? TOURO 21-4 a 20-5 A existência de mundos distantes não faria sentido algum não fossem as sementes lançadas através dos mitos e contos infantis que a idade adulta, felizmente, não consegue destruir. O que seria dos humanos sem essas histórias? GÊMEOS 21-5 a 20-6 A irritação sempre se alimenta de argumentos científicos irrefutáveis. Porém, o resultado dela é sempre o mesmo, frustração e derrota. Melhor começar a questionar esses argumentos, para não cair sempre no mesmo erro. CÂNCER 21-6 a 21-7 A sorte é o salva-vidas das pessoas que não tomam a sagrada decisão de fazer uso da força de vontade para criarem suas próprias sortes e destinos. A força de vontade está disponível, é só começar a fazer uso dela. LEÃO 22-7 a 22-8 Agir é diferente de reagir. Reagir é um espasmo do sistema nervoso, um resquício de animal em nossa estrutura humana. Agir requer planejamento em nome de objetivos e, por isso, significa elevar-se e tornar-se digno. VIRGEM 23-8 a 22-9 Cheias de ódio e ignorância, as pessoas semeiam veneno e se justificam pensando que isso é tudo que a vida pede. Contudo, a alma continua informando claramente haver outra possibilidade, uma perspectiva alegre e bela. LIBRA 23-9 a 22-10 Muitas coisas tratadas como superstição são verdades absolutas, mas isso não significa que se deva dar carta branca a todas as crendices. Use seu discernimento, você é plenamente capaz de distinguir o real do falso. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 O céu está pronto e disposto a ajudar você, agora só falta você permitir essa ajuda. Você dirá, o que faço Eu para impedir? A obstinação, a impaciência e a insegurança são obstáculos enormes para a ajuda disponível. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 A melhor forma de abençoar o caminho é empenhar-se na busca dos maiores objetivos possíveis, uns que de tão grandes produzam resultados além de sua presença entre o céu e a Terra, ficando para as futuras gerações. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Nada derrubará você. Em alguns momentos desanimadores, tudo parecerá ter ido por água abaixo, mas logo depois essa sensação terá desaparecido como se nunca tivesse existido. A vida no centro do coração é mais poderosa. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 O conhecimento humano da Vida é incompleto e, por isso, você não deve aceitar dogmas presunçosos. Você deve fazer suas próprias pesquisas sem conformar-se com o que está escrito ou dito. Tire suas próprias conclusões. PEIXES 20-2 a 20-3 Não haveria tumulto não fosse que já não há mais desejo de permanecer na ignorância. Os primeiros movimentos de libertação são desengonçados e frustrantes, mas demonstram a inexorabilidade das transformações em andamento.