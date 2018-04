A arte da despreocupação

Enquanto isso, aqui na Terra hoje é um dia perfeito para nossa humanidade exercitar a sagrada arte da despreocupação, justamente porque lhe sobrariam argumentos no sentido contrário. Esse hábito consolidado de preocupar-se é uma virtude que se transformou em vício. Nossa humanidade só pode preocupar-se porque é capaz de fazer reflexões, esta é a parte virtuosa da história. Porém, quando a reflexão inventa argumentos fictícios e se refestela em lamúrias, este é o vício. Um hábito viciado só pode ser anulado pela inclusão de outro hábito, virtuoso. Por isso a necessidade de praticar a sagrada arte da despreocupação, cujo momento cósmico mais apropriado e propício será sempre o período de Lua Vazia.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Todas as pessoas enchem a boca dizendo que buscam paz, harmonia e equilíbrio, mas na prática se dedicam a perturbar essas condições e depois fingem que as coisas simplesmente lhes acontecem, sem elas terem nada a ver com isso.

TOURO 21-4 a 20-5

Quando o tempo passa sem nenhuma inovação ser introduzida no ritmo cotidiano, a alma se ressente e o livre fluxo da energia da vida se vê obstaculizado por hábitos viciados. É hora de fazer uma ampla renovação.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Normalmente, as pessoas preferem quantidade à qualidade, porque assim aparecem mais. Porém, para a alma é preferível uma só experiência qualificada a milhares de situações sem eira nem beira. Não sabia disso?

CÂNCER 21-6 a 21-7

O Universo do qual sua vida é feita não é uma dimensão estática, mas dinâmica. Por isso, se você quiser participar conscientemente dessa grandeza, também terá de aplicar dinamismo a todos os afazeres.

LEÃO 22-7 a 22-8

As pequenas falhas de comunicação se transformam em pesadelos quando as pessoas se relacionam com má vontade. Nesse caso, não são as palavras em si as que produzem o pesadelo, mas o estado de ânimo dos participantes.

VIRGEM 23-8 a 22-9

A segurança é um estado eventual que acontece entre duas fases de dúvidas e dilemas. Você não pode pretender existir em eterna segurança. Isso seria contra a lei da evolução, que exige dinamismo e incerteza.

LIBRA 23-9 a 22-10

O conflito não é com ninguém em particular, mas com sua própria alma, que aponta na direção de objetivos divergentes e contraditórios. Essa não é uma situação que mereça preocupação, porque vai se resolver por si mesma.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Tenha longas e profundas conversas com sua própria alma, abrindo os olhos e se dispondo a penetrar o mais fundo possível na verdade, reconhecendo os erros que você comete para ter a chance de aprimorar-se.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Neste momento, é propício que você valorize as pessoas que normalmente não mereceriam sua atenção, porque é da boca delas que virão as palavras que você precisa ouvir, desde que, evidentemente, haja disposição.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Importante mesmo é não perder o fio da meada, porque no momento tudo tende a embaralhar-se e confundir-se. Você pode eventualmente desnortear-se, mas se preservar o fio da meada logo voltará a si.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Do lado de fora de uma discussão dá para ver que as pessoas dizem essencialmente o mesmo, mas não por isso chegam a um entendimento. Na verdade, não conseguem entender-se porque não o desejam, só querem discutir.

PEIXES 20-2 a 20-3

Sua alma está faminta de experiências, precisa urgentemente envolver-se em alguma aventura para sentir que a vida continua valendo a pena. Estão dadas as condições para você decidir encarar esse caminho de aventuras.