A arquitetura européia ganha visão panorâmica São mil projetos feitos por mil arquitetos retratados em mil páginas. Todos na Europa. Um das técnicas e das artes mais importantes dos tempos atuais é colocada sob a perspectiva européia. As criações arquitetônicas foram divididas por regiões: Norte, Sul, Leste, Oeste e Centro. A intenção é que todas as latitudes e longitudes do Velho Continente fossem contempladas por esse projeto ambicioso: a arquitetura contemporânea assim ganha uma visão panorâmica, dos pequenos criadores aos grande monumentos. A diversidade é preservada em páginas com reproduções de imagens em alta qualidade e descrições sucintas e esclarecedoras. Um índice onomástico facilita a consulta ao farto material.