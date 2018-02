A apostasia DATA ESTELAR Lua que cresce no signo de Peixes está em conjunção com Urano e oposição a Saturno. Enquanto isso, aqui na Terra todos os erros e pecados podem ser redimidos e cancelados, desde que nossa humanidade renove seus votos de fidelidade e lealdade para com a Vida suprema que a anima e que anseia guiar seus passos, de modo que o plano prossiga de acordo com a excelência original. Nossa humanidade é novamente convocada a cooperar com este plano, mas é a sua própria apostasia o mais terrível obstáculo, porque é pelo abandono da fé e das crenças religiosas, situação que na sua maior parte se deve às próprias religiões doutrinárias, que se disseminam os prejuízos e a miséria. Neste momento, os apóstatas não prejudicam apenas a si mesmos, mas obstruem a reinvenção da civilização através da indiferença. Áries >>21-03 a 20-04 A manifestação sincera de seus sentimentos não deve ser mais importante do que o cuidado para com as pessoas a que estes sentimentos se dirigem. Seus sentimentos não são apenas seus, são dessas pessoas também. Touro >>21-04 a 20-05 As pessoas que não assumem suas responsabilidades e tarefas são, também, as que posam de vítimas, como se tudo que acontecesse fosse culpa e obra de outrem. Este tipo de atitude não apenas deixa de ajudar como atrapalha muito também. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Os erros que acontecem sem intenção devem ser perdoados imediatamente, além de consertados. Sempre haverá por perto um espírito de porco para acusar e criticar, mas estas são as pessoas que não têm nunca nada melhor para fazer. Câncer >>21-06 a 21-07 Crie seu próprio vocabulário, invente suas próprias frases. Você não precisa repetir o que achou lindo, porque desta forma você não revelaria suas próprias e originais ideias, mas as de pessoas que talvez você nem conheça. Leão>> 22-07 a 22-08 Este é o sagrado momento de fazer algo positivo com tudo que você andou recebendo da vida. Este é o sagrado momento de devolver à vida um pouco do que ela lhe ofereceu. Quanto mais você oferecer, mais você receberá depois. Virgem >>23-08 a 22-09 Nada de fazer ninguém sentir-se culpado por absolutamente nada! Há um quê de perversão na atitude de fazer com que as pessoas se sintam culpadas, especialmente por reconhecer intimamente a mortificação que isto significa. Libra >>23-09 a 22-10 O amor não é uma recompensa pelos seus esforços ou habilidades. Amor é o próprio esforço de compreender e aceitar as diferenças com que sua alma precisa conviver diariamente. Amor é o que você oferece e não o que você obtém como recompensa. Escorpião >>23-10 a 21-11 Há seres espirituais protegendo seu caminho, mas seria melhor não tentar esta proteção através de riscos inúteis ou excessivos. Faça a sua parte aliviando o trabalho dos seres que protegem seu caminho. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Todas as posses que você deseja conquistar são pouco em relação aos tesouros do espírito. Porém, não seria possível avaliar devidamente o que se perde espiritualmente sem atrever-se a praticá-lo em nome da fé e da confiança. Capricórnio >>22-12 a 20-01 Ainda que você se esforce sinceramente para manter seus pés no melhor caminho possível, conte com falhas e tentações que farão você se desviar perigosamente da rota original. Faça desta realidade motivo de aprimoramento. Aquário >>21-01 a 19-02 Expressar sentimentos com clareza é algo que raramente acontece. No geral, as emoções se manifestam de forma desencontrada e misturada. Por isso, momentos como hoje precisam ser aproveitados com máxima intensidade. Peixes >>20-02 a 20-03 A tendência a criticar é muito grande, alimentada esta pelos hábitos da normalidade. Porém, não há critica construtiva ou destrutiva, há apenas a crítica. Quem se dedica a fazer algo prático nunca tem tempo de criticar.