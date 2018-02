A americana Marvel ganha um registro ano a ano Este volume conta a história ano a ano da Marvel Comics, editora norte-americana de histórias em quadrinhos. Ela nasceu no fim dos anos 1930 - o primeiro número surge sob o impacto da Grande Depressão. A Marvel criou os vilões e os heróis mais importantes do gênero, como Hulk, Super-Homem, Homem Aranha, Thor, Capitão América, Demolidor, Surfista Prateado, etc. Os autores - Peter Sanderson, Tom Brevoort, Tom DeFalco e Matthew K. Manning - dividiram essa história em quatro eras: Idade de Ouro (1938-1955); Idade de Prata (1956-1969); Idade de Bronze (1970-1979); e Idade Contemporânea (1980 até os dias presentes). O prefácio é de Stan Lee e o posfácio, de Joe Quesada.