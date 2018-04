A Amazônia pop de Marco André O paraense Marco André volta à cidade com o show Beat Iú, depois de uma animada temporada no Blen Blen. Hoje e amanhã, a partir das 22 horas, ele junta seus efeitos eletrônicos com a força dos tambores do norte brasileiro no palco do Tom Jazz (Av. Angélica, 2.331, tel. 3255-3635), com ingressos a R$ 30. Além de cantar e tocar violão e guitanjo (fusão de guitarra com o banjo típico do carimbó), Marco conta o baixo de Augusto Meireles, os sopros de Esdras Souza e a participação do percussivo Trio Manari, que reúne expoentes dos mais talentosos da nova geração da música paraense. Com suas vibrantes fusões, o trabalho de Marco André tem tido boa repercussão no exterior desde que lançou o álbum Amazônia Groove, em 2004. Foi o marco de uma guinada na carreira que começou na virada dos anos 80 para os 90, quando ele chegou a interpretar tema de novela.