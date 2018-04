A alimentação Data Estelar: Sol e Urano em trígono; a Lua míngua transitando pelo signo de Gêmeos. Da mesma forma com que nossa humanidade precisa ingerir diariamente alimento tirado da Terra para subsistir fisicamente, todos os dias, também, deve alimentar-se com o que vem do céu. Quem dispensa os deuses e deusas fica com a alma desnutrida e, como bem se sabe, a desnutrição gera ignorância. A mesma sistemática da alimentação física há de ser treinada para tornar-se consciente e visível a relação que nossa humanidade mantém com os deuses e deusas de todas as religiões. O alimento físico outorga os nutrientes para que o corpo funcione devidamente enquanto que o alimento espiritual revela a proximidade e colaboração dos seres sutis. Assim, nossa humanidade poderá levar uma vida íntegra e feliz, existindo nos dois mundos, físico e sutil. ÁRIES 21-3 a 20-4 É impossível deixar de perceber que a cada atitude correta acontece uma série de respostas adversas. Contudo, não se deve tomar isso como sinal de ter se cometido algum erro, mas a constatação de se estar no caminho certo. TOURO 21-4 a 20-5 Distanciar-se de tudo que significa o passado não é algo que possa ser feito sem tensão, porque há uma enorme porção de sua alma enraizada nesse passado que precisa ser extinto. Porém, é dessa tensão que surge a nova vida. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Mais vida foi invocada e respondeu ao apelo de nossa humanidade. Mais vida vem chegando e, por isso, provocando turbulência na civilização que foi calcada numa dose infinitamente menor de vida. Essa é a luta sagrada. CÂNCER 21-6 a 21-7 Ame tudo que lhe acontece, porque isso significará que aceita os erros e acertos de sua visão de mundo. Afinal, você não recebeu a informação de que a realidade é apenas resultado do que você pensar dela? É isso mesmo! LEÃO 22-7 a 22-8 A fofoca é um murmúrio cruel que, se as pessoas compreendessem, com certeza não mais existiria. Uma palavra leviana se multiplica indefinidamente até retornar à sua origem com a força de um chicote que fustiga e castiga. VIRGEM 23-8 a 22-9 Use palavras diferentes para expressar os mesmos pensamentos e sentimentos de sempre. É necessário exercitar essa flexibilidade da comunicação, porque a qualquer momento você terá de relacionar-se com tipos diferentes de pessoas. LIBRA 23-9 a 22-10 A correção é a única imunização eficiente contra a contaminação que o lado negativo do mundo exerce sobre as almas que pretendem elevar-se. Preservar a correção requer tenacidade, coragem e, também, muita coragem. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A falsidade impera e trabalha incessantemente para que os humanos de boa vontade abandonem o caminho, perdendo-se em detalhes insignificantes que adotam, então, proporções inadequadas. Muita atenção a esse processo! SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Sacrifique imediatamente tudo que você encontrar de inferior em sua própria alma, faça isso em nome da subir na direção da glória do espírito, que não é teoria nem abstração, mas a fiel tradução do que é real. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Só depois de um ato corajoso sobrevém a verdadeira calma. Nunca haverá sossego para o coração que reconhece ter abandonado a luta justamente no momento em que devia entrar nela. Coragem, sempre haverá outra oportunidade! AQUÁRIO 21-1 a 19-2 A blasfêmia não é algo que tenha deixado de praticar-se, pelo contrário, tornou-se tão normal que passa despercebida. Substituir o sagrado ato de viver pelo profano exercício da sobrevivência é a blasfêmia nossa de cada dia. PEIXES 20-2 a 20-3 Quando o exercício da paciência é sofrido, isso acontece por falta de fé e de compreensão no mecanismo da realidade. Falta de fé por não confiar na força do próprio desejo e falta de compreensão no uso do tempo como matéria-prima.