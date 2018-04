95% das antiguidades do eBay são falsas Cerca de 95% das antiguidades que são colocadas à leilão no site eBay são falsificadas, afirma o arqueólogo americano Charles Stanish em um artigo da revista Archaeology. Em sua opinião, a democratização da arte teve um efeito contrário ao que se esperava a respeito da pilhagem dos tesouros artísticos. Stanish explica que com as vendas pela internet criou-se um "grande mercado" que tem levado milhares de pessoas a considerar mais rentável a reprodução de objetos falsos do que a pilhagem. O estudo do arqueólogo da Universidade da Califórnia baseia-se nas pistas de peças vendidas no eBay que coletou durante nove anos.