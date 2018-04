80 anos Sem a força primitiva de Pau Brasil, O Primeiro Caderno de Poesia do Aluno Oswald de Andrade (Editora Globo, 99 páginas, R$ 25), segundo livro de poesia do autor, celebra 80 anos. Permanece ainda à sombra ampla e frondosa de seu predecessor sem receber o reconhecimento que merece. Em Primeiro Caderno de Poesia do Aluno Oswald de Andrade, o autor reforça sua inclinação para a poesia breve e para a síntese. No plano formal, continua a buscar novas conexões sintáticas e a investigar a contribuição das matrizes culturais indígenas, ibéricas e africanas para a formação da cultura nacional, antecipando, no plano da literatura, a noção de melting pot e o elogio da mestiçagem, propagados, de forma peremptória, por Gilberto Freyre, na década de 30, com a publicação de Casa Grande & Senzala. Essa inclinação está presente nos haicais Anacronismo e O Pirata: Anacronismo O português ficou comovido de achar/Um mundo inesperado nas águas/E disse: Estados Unidos do Brasil. O Pirata Ao Menotti Num Cadillac azul/Ele chispou entre duas metralhadoras/E um negão de chapelão no guidão. O Primeiro Caderno de Poesia ... renova também a união entre literatura e artes plásticas. A exemplo de Pau Brasil, o livro traz capa de Tarsila do Amaral e desenhos de Oswald, constituindo-se, segundo o poeta Augusto de Campos, no "mais belo livro de poesia de nosso modernismo". Campos associa a obra oswaldiana à dos construtivistas russos, que reuniam poetas como Khliébnikov e Maiakovski e artistas como Maliévitch e Rodtchenko, entre outros. Merecia edição fac-similar para celebrar os 80 anos. R.W.G.