7.ª Bienal do Mercosul abre inscrições A 7ª Bienal do Mercosul, que ocorrerá entre 16 de outubro e 29 de novembro em Porto Alegre, está recebendo projetos de artistas para sua mostra Projetáveis, uma das exposições que integrarão o evento. Essa seção da Bienal do Mercosul, que será apresentada no Santander Cultural, foi concebida pelo curador adjunto e artista Roberto Jacoby e se propõe a explorar projetos que utilizem a internet como canal, mas que devem ser "projetáveis" em monitores, telas ou objetos. As inscrições podem ser feitas até 10 de julho. Regulamento e mais informações estão disponíveis no site do evento: www.bienalmercosul.art.br/projetaveis.