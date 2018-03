6 atrações e 3 vagas

O Multishow já escolheu seis projetos novos, frutos de seu pitching ao contrário. Em maio, o canal promoveu um workshop com produtoras independentes do eixo Rio-São Paulo, para dar um briefing sobre o perfil do Multishow e das atração que o canal estava procurando para ocupar a grade de programação em 2008. Dos seis projetos escolhidos para a produção de pilotos, apenas três terão continuidade e chances de estrear no Multishow. Os pilotos serão entregues em agosto. A partir daí, o canal realizará pesquisa com o público jovem para avaliar o sucesso de cada um dos pilotos. As três atrações eleitas serão anunciadas pelo canal no fim deste ano. Os seis finalistas foram: Na Contramão, da Raccord Produções, que pode ter Marcelo D2 como apresentador; Programa dos Sonhos, da Maria Bonita; Verdade ou Conseqüência, da Panorâmica, que já faz Tribos, atração do Multishow; Fiz do Meu Jeito, da Conspiração, parceira do canal em Retrato Celular; Preserve, da KN Vídeo, que também produz o Vai pra Onde? no canal; e Felicidade Livre, da Honze Filmes, parceira do Multishow no Por trás da Fama.