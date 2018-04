Michael Franti Figura engajada do hip hop, que se jogou da Zona Vermelha de Bagdá para militar contra a guerra, ele fez o documentário I Know I?m Not Alone. Ele, que articula com Marcelo Loureiro o Festival Power To The Peaceful, canta hoje no Na Mata 1. Você, que chega para analisar o cenário brasileiro para fazer com o Instituto Ruhka um grande festival inspirado em seu Power To The Peaceful, vai introduzir-se na cena cantando. Qual a mensagem? Consigo união por meio da música. No show de hoje quero fazer as pessoas dançarem, pois é uma maneira de tocar suas almas. Quando comecei, não sabia tocar instrumentos. Fazia ritmos em sucata e cantava letras do tipo "Fuck the system", mas um dia tive vontade de escrever uma música sobre aids, pois minha comunidade em São Francisco estava sofrendo com a doença. Escrevi sobre o medo que tive de fazer um exame e foi aí que percebi que falando de mim e de coisas que me tocam tinha resultado mais eficaz do que atacando o governo. Passo mensagens nas minhas letras. N amúsica Yell Fire! quero dizer que, agora que vivemos em fogo cruzado, não devemos ter medo de dizer o que pensamos. Comecei meu festival em São Francisco no dia 9 do mês 11 (911 é número de emergência nos EUA) para chamar atenção da comunidade para a brutalidade da polícia, pois defendíamos um sujeito que estava no corredor da morte injustamente. Era também para dispersar gangues e unir forças. Loureiro ouviu falar do festival e me procurou para fazer um similar, queria realizar algo concreto de ajuda à comunidade, um concerto que arrecadará fundos em dezembro. Chego para entender o cenário. 2. Você passou um tempo na zona vermelha de Bagdá, fez o documentário I Know I?m Not Alone e um disco positivista. Como é possível compor com positividade em meio a guerra? Fui por minha conta e muitas famílias me deram teto e comida. No começo achava que uma bomba explodiria a qualquer instante, depois vi que em meio ao caos as pessoas levam a vida, porém numa estado constante de alerta. Elas não querem ficar focadas em guerra e medo. Veio daí. 3. Você acaba de lançar o livro infantil What I Be, primeiro de sua editora Stay Human. Ouvi dizer que é uma jornada musical sobre auto-aceitação. como explicar isso às crianças? Minha mãe era irlandesa e meu pai afro-americano e fui dado para adoção. Durante toda a vida tentei entender quem eu era. Digo no livro que é ok ser quem você é e faço metáforas com a natureza. As sementes tem de ser plantadas e para tanto é preciso dar água, ar e apoio.