50 estrangeiros de passagem

Além dos 14 navios de turismo que já têm saídas programadas da costa brasileira na temporada de 2007/2008, outras 50 embarcações com viagens de longo curso, vindas especialmente da Europa e dos Estados Unidos, deverão fazer cerca de 150 escalas por aqui, segundo a Associação Brasileira de Terminais de Cruzeiros Marítimos, Brasil Cruise. Metade desse volume se concentrará apenas na região amazônica. A outra parte poderá ser vista nos portos de Santos, Rio, Angra , Búzios, Ilhabela e Porto Belo (SC), entre outros. Entre os transatlânticos mais esperados estão o Insignia, da Oceania Cruises, que fará duas escalas em Santos, e o Celebrity Infinity, trazido pela Sun & Sea. Com saídas de Buenos Aires, na Argentina, e Valparaíso, no Chile, o navio da Celebrity Cruises - equipado com 14 elevadores, cassino, 3 piscinas e capacidade para 2.052 passageiros - terá roteiros de 13 a 15 noites em águas brasileiras, incluindo uma parada no Rio no carnaval. Totalmente remodelado em 2004, o MSC Sinfonia também poderá ser visto pela primeira vez nos portos de Recife, Salvador e Rio no fim de novembro, quando chega ao País após passar por Gênova (Itália), Marselha (França), Barcelona (Espanha), Lisboa (Portugal), Funchal (Arquipélago da Madeira) e Santa Cruz de Tenerife (Arquipélago das Canárias). Decorado em estilo italiano, o navio quatro-estrelas homenageia grandes compositores como Mozart, Beethoven, Tchaikovsky e Debussy, e tem capacidade para 2.087 passageiros. Mas para conhecê-lo por dentro, só mesmo embarcando na Itália dia 19 de novembro e fazendo o roteiro completo de 17 noites até chegar ao Rio. O pacote custa a partir de US$ 1.790 por pessoa (categoria 1). "Apesar das escalas de navios de longo curso serem as que mais interessam ao Brasil pelo poder aquisitivo de seus passageiros, ainda há muita dificuldade para atender toda a demanda por causa da falta de investimento e estrutura dos portos", diz o presidente da Brasil Cruises, Carlos Eduardo Bueno. Segundo ele, um turista estrangeiro deixa em média US$ 250 por escala, enquanto o brasileiro não gasta mais de US$ 100 nas lojas, barracas, restaurantes e passeios nas cidades.