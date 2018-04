50 anos de poesia concreta em revista

O poeta Augusto de Campos, um dos criadores da poesia concreta há 50 anos, ao lado do irmão Haroldo de Campos e Décio Pignatari, sempre viu sua poesia de invenção como uma ponte entre o futuro desconhecido e o passado das vanguardas do início do século passado (cubismo, futurismo) e, antes delas, como uma prática vinculada ao experimentalismo de Mallarmé, marco divisório da linguagem poética. A partir da exposição Poesia Concreta - O Projeto Verbivocovisual, aberta a partir de hoje, no Instituto Tomie Ohtake, poetas da nova geração poderão dar também seu testemunho do vínculo que os mantêm unidos a esses pioneiros e, especialmente, a Augusto, Haroldo e Décio Pignatari, que completa 80 anos na segunda-feira. Uma das curadoras da exposição, a artista visual Lenora de Barros, filha de um grande nome da arte concreta brasileira, Geraldo de Barros, é a prova da ressonância desse movimento poético marcado pela confluência interdisciplinar entre literatura, música e artes visuais. Da geração do poeta e músico Arnaldo Antunes, outro nome marcado pelo concretismo, Lenora aspira - como aspiravam os poetas concretos há 50 anos - a se situar na categoria poundiana dos ''''inventors'''', ou seja, dos inventores . Se os antecessores dos concretos foram Mallarmé, Pound, Joyce e cummings, os de Lenora são os irmãos Campos e Pignatari. ''''Comecei há 30 anos na tradição da poesia visual, seguindo um repertório que os concretos colocaram em circulação, de Schwitters a Hélio Oiticica, sempre com o espírito arejador de romper fronteiras e abrigar novas formas e tecnologias.'''' Foi justamente no contexto histórico de uma revolução tecnológica, da utopia arquitetônica de Brasília e da bossa nova que a poesia concreta se situou, nos anos 1950. Visionários, os poetas produziam para meios que ensaiavam seus primeiros passos (o computador, por exemplo), obrigando-se a um rigor formal construtivo, enfatizando o caráter não-discursivo da poesia e provocando a quebra das fronteiras verbais e não-verbais. A exposição, diz outro de seus curadores, o poeta João Bandeira, tem a transdisciplinaridade como meta. Tanto que as transformações da linguagem musical provocadas pela poesia concreta serão traduzidas por um grupo que se apresenta na abertura da mostra, o Madrigal Ars Viva. Assim, antes de ser uma exposição histórica, segundo Bandeira, a mostra testemunha a atualidade de um trabalho poético que surgiu como proposta de radicalização da linguagem sem negar a história, mantendo acesa a ideologia experimental da poesia contemporânea. Nela, o aspecto visual é relevante, mas não tudo. A materialidade e autonomia do poema contam - e muito. Releituras por meio de tecnologias inexistentes na época (animação computadorizada, por exemplo) marcam a exposição, dedicada a rever a produção poética sob a ótica dos herdeiros desses pioneiros. Ocupando cinco ambientes, a mostra, com museografia de Felipe Tassara, explora em cada uma das salas do instituto aspectos específicos da obra de Augusto de Campos, Décio Pignatari, Haroldo de Campos, José Lino Grünewald e Ronaldo Azeredo, expoentes da poesia concreta. Uma das salas, por exemplo, trata de uma atividade muito praticada pelos poetas do movimento concreto, a da tradução (ou transcriação, como eles preferem) tanto dos clássicos (Homero) como de poetas modernos (Maiakovski e Pound). A sala, que toma emprestado o título de um livro de Augusto de Campos, Linguaviagem, exibe 33 poemas no idioma original e lidos em sua versão portuguesa por Arnaldo Antunes e Alice Ruiz, vinculados à linhagem experimental do concretismo, que ganha na mostra um site de referência sobre o tema (www.poesiaconcreta.com.br). O curador Bandeira evoca o parentesco das experiências sonoro-poéticas de Antunes e Caetano Veloso com as de seus predecessores concretistas, citando como exemplo dessa ressonância o movimento tropicalista e, no âmbito erudito, as composições de Gilberto Mendes e Willy Corrêa de Oliveira. Nas artes visuais, o exemplo lembrado é o de Hélio Oiticica. No cinema, Júlio Bressane. A lista é enorme e deverá ser completada no ciclo de debates que acompanha a mostra e terá como convidados Antonio Risério e Flora Süssekind, entre outros.