5 minutos com Rogério Fasano

Com vista magnânima para o Arpoador, o Hotel Fasano é inaugurado no Rio. Domingo, para poucos. Terça, para todos, com staff vestido por Versolato e Chryslers à porta 1. O projeto inicial de Philippe Starck foi "rogerizado" (e, por ter ficado cool, Mario Testino espalha que ajudará a recuperar a imagem desgastada do francês); a JHS entrou como sócia. Como ficou o hotel? Disse a Starck que queria outra linha, mais clássica, cinqüenta, com cara de Rio. Primeiro, pedi varandas. Engraçado, mas fora o Copa, que é inacreditável, poucos hotéis do Rio têm. Há muita madeira. São 91 quartos. 2. Quais os hypes do lobby? Bar Londra e Fasano Al Mare. 3. O bar será rocker, clássico, como há muito você queria fazer. Na cozinha do Fasano está o Luca Gonzzoni. De onde vem, como é sua gastronomia? Vem da Enoteca Pinchiorri, um dos cinco três estrelas do Michelin na Itália. Era o subchefe e o conheci através do Máximo, o gerente de sala. A cozinha nunca é do chef. O menu é como o primeiro tijolo: nasce como imagino e crio com meu braço direito, Salvatore Loi. Luca vai executar. Óbvio que com o tempo a pessoa coloca um pouco de si. 4. O que há de mais incrível no restô? O peixe do Rio dá de mil em muitos. Bom peixe é de água fria e há uma corrente que passa entre Rio e Cabo Frio. A vantagem é que compraremos direto dos barcos. Peixe no meu conceito é simplicidade; é azeite, limão e matéria-prima boa. Aliás, é essa a grande briga entre a cozinha francesa, que enche de molho, e a italiana. É raro comer em São Paulo peixe grelhado inteiro - e isso muda tudo. Eu, quando peço peixe, ou é a vapor ou na grelha. Outra coisa que terá é crus, que os italianos comem muito. A diferença do sashimi é, de novo, o tempero. Azeite e limão. Azeite e limão. E vamos ter um viveiro de lagosta e cavaquinha.