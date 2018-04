5 minutos Com Tarsis Humphreys Com força, explosão e nada de jogo marcado, o pupilo de Fábio Gurgel é favorito para o mundial de jiu-jítsu, que ocorre de 23 a 26 de agosto em Los Angeles. 1. Diz que americanos são mais moleza... Nenhuma luta vai ser fácil. Mas os mais fáceis são americanos, que têm muito que aprender. Jiu-jítsu tem cerca de 25 anos no Brasil e é impressionante o que evoluiu nos últimos tempos. Nos EUA, chegou há 10 anos e eles não são tão criativos como aqui. Somos os favoritos. 2. Além de você, há Damian Maia e Rômulo Baral. Qual seu maior adversário? Mais difícil é Damian Maia, que era da minha academia. Tem um jogo que já conheço: mantém um nível constante e vai crescendo até o final. É complicado lutar com ele porque cansa o adversário. Mas estou mais ansioso para lutar com o cara de quem eu perdi no Pan, Rômulo Baral. Teve outro campeonato, Abudabih em NYC, o maior do mundo the grappling, em que ganhei dele. Somos os favoritos, treinei muito, aprimorei minhas passagens e tenho um jogo para anular o dele. Vou para ganhar. 3. Treinou montes e criou alguns golpes. Pode contar? Um deles, um golpe de finalização: o Leg-lock, que ainda não foi divulgado. É uma chave de joelho que modifiquei com gancho e, em vez de ficar paralelo ao adversário, fico na transversal. Pode quebrar a perna do cara.