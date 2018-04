5 minutos Com Maria Christina Mendes Caldeira Ela sai - por cima - de um casamento traumático com um político envolvido no mensalão, escrevendo a peça A Mala da Ex-Mulher. É o primeiro de uma série de projetos sobre conscientização cultural 1. Tudo do começo. Da onde vem e para onde vai a Mala da Ex-Mulher? Minha história foi capa do Wall Street Journal e um amigo-produtor quis os direitos. Aí pensei: "Imagina se for um sucesso... Vou ficar marcada." Achei melhor fazer a peça sobre uma CPI e o sonho do político W.C. em ter uma Louis Vuitton porque você sabe, o sonho desses políticos é virar jet setter e sair na Caras. É uma comédia, onde há os personagens básicos: o empresário, que se chama Luis Schaffer, que seria Lúcifer; tem o dono da empreiteira, o deputado que praticamente trabalha para ele, o lobista. Enfim, é sobre a estrutura do poder, que começa no empresário. Newton Cannito, que escreveu Cidade dos Homens e é vice-presidente da Associação dos Roteiristas, está roteirizando. 2. Mas toda essa história tem um propósito social, não? A peça contribui para o movimento Chega Brasil, que luta contra a corrupção. É um convite à reflexão, para que os jovens entendam como funciona a política. Eu, até viver em Brasília, achava que existiam ideais no Congresso. Fui usada politicamente e precisei de tudo isso (problemas e 30 processos) e de uma eleição para ver que partido é uma coisa falida. Eu era do PV e me desfiliei porque lá também há corrupção. A peça será uma CPI e o público interagirá no final, subindo num púlpito. Depois vai para o YouTube. Carolina Sallem faz a parte social com o Gabriel Dvoskin, que fez com Sérgio Vieira de Melo um trabalho de conscientização no Afeganistão. Não quero mais ser governada por Nibelungos, sejam eles de que partido forem. Chega! 3. Nibelungos? É um personagem da peça. Vai ter a valsa dos Nibelungos. São donos das riquezas, sedentos de ouro e de poder, que vivem de uma felicidade irrisória e precária. Simbolizam a megalomania. 4. Em que pé está seu processo contra o Waldemar da Costa Neto? Contratei a Erin Brockovich, do Marsy & Vititoe, escritório da Califórnia especialista em indenizações. Casei em Nevada porque ele adorava jogar. E lá, nos EUA, posso ter 50% do dinheiro não declarado por ele. Todo dinheiro que entra, seja ele por cabo para pagar jogo, pode ser rastreado. Ganhando vou montar uma instituição para projetos culturais de conscientização, como a peça. Já estou fazendo um HQ sobre um vilão, o Sr. Latrina. Engraçadíssimo. Agora, o George Hatcher, que trabalha com a Erin, veio me trazer uns papéis e está estudando o caso do acidente para ver de que maneira ajudar as vítimas da TAM. No último acidente, os que processaram a companhia fora do País ficaram melhor. Para processar, o réu tem de ser americano e o fabricante da turbina, Airbus, é.