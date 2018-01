4 exposições em preto e branco

Quatro exposições de fotografia são destaque em São Paulo - e, curiosamente, todas elas trazem imagens em preto e branco. Do olhar etnográfico de Verger e de Gautherot, passando pela delicadeza de Alice Brill e pelo olhar clássico de Alair Gomes para os corpos masculinos, uma seleção de mostras na cidade.

As Viagens de Verger

O Museu Afro Brasil, no Parque do Ibirapuera, inaugura nesta quinta-feira, 1, a exposição As Aventuras de Pierre Verger, que reúne 176 imagens realizadas pelo etnógrafo e fotógrafo francês. Fascinado pela cultura afro-brasileira - e especialmente, pelo candomblé, Pierre Edouard Léopold 'Fatumbi' Verger (1902-1996) viveu em Salvador. Antes e depois de chegar à Bahia, em 1946, o fotógrafo viajou por diversos países e as obras apresentadas nessa mostra trazem, portanto, seu olhar em passagens pela África, Polinésia, Saara, China e Peru.

As Aventuras de Pierre Verger. Museu Afro Brasil. Parque do Ibirapuera, portão 10, tel. 3320-8900. 3ª a dom., 10h/17h. R$ 6 (grátis aos sábados). Até 30/12.

Alice Brill no Brasil

Outra bela exposição de fotografias em cartaz em São Paulo é Alice Brill: Impressões ao Rés do Chão, no Instituto Moreira Salles. A retrospectiva de Alice Brill (1920-2013) apresenta 90 imagens feitas pela fotógrafa alemã no Brasil, onde viveu ao fugir do nazismo. Filha do pintor Erich Brill, Alice também foi pintora, mas a exposição destaca seu olhar fotográfico e "humanista" - como sempre se diz sobre a artista.

Alice Brill: Impressões ao Rés do Chão. IMS-SP. Rua Piauí, 844, 1º andar, Higienópolis, tel. 3825-2560. 3ª a 6ª, 13h/19; sáb. e dom., 13h/18h. Grátis. Até 10/1/2016.

Gautherot pelo Rio São Francisco

Ainda dá tempo de visitar a exposição A Viagem das Carrancas, abrigada até dia 18 na Pinacoteca do Estado. A mostra é feita de fotografias realizadas na década de 1940 por Marcel Gautherot (1910-1996) durante uma viagem feita com Pierre Verger pelo Brasil. O litoral brasileiro e o interior da Bahia fizeram parte do percurso e a mostra na Pinacoteca, com curadoria de Lorenzo Mammì, destaca as carrancas registradas pelo fotógrafo nas barcas do Rio São Francisco.

A Viagem das Carrancas. Pinacoteca do Estado. Praça da Luz, 2, tel. 3324-1000. 3ª a dom., 10h/18h. Grátis. Até 18/10.

Alair Gomes em retrospectiva

Também está terminando e vai apenas até este domingo, 4, a retrospectiva Alair Gomes: Percursos, na Caixa Cultural de São Paulo. A exposição com curadoria de Eder Chiodetto apresenta uma cuidadosa seleção de imagens realizadas pelo carioca Alair Gomes (1921-1992), que ficou conhecido pelos retratos de jovens atletas na praia de Copacabana fotografados com uma câmera objetiva desde seu apartamento. Destaque para a geometria de suas composições - especialmente, para sua série The Course of the Sun, na qual ele explora as sombras dos corpos masculinos em movimento projetadas no chão.

Alair Gomes: Percursos. Caixa Cultural. Praça da Sé, 111, tel. 3321-4400. 9h/19h. Grátis. Até 4/10.