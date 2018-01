32ª Bienal exibe o filme 'O Botão de Pérola' no Planetário do Ibirapuera

A 32ª Bienal de São Paulo vai realizar nesta quinta-feira, 13, às 20 horas, uma sessão especial do filme O Botão de Pérola, de Patrício Guzmán, no Planetário do Ibirapuera. A exibição, aberta ao público, integra a programação público do evento, em cartaz até 11 de dezembro. O Planetário, localizado no portão 5 do Parque do Ibirapuera, acomoda 295 espectadores. Os interessados devem preencher formulário.

Misto de ficção e documentário, O Botão de Pérola (2015), do diretor chileno, conhecido pela obra Nostalgia da Luz, aborda o genocídio indígena na região da Patagônia e investiga os horrores da ditadura no Chile por meio de uma narrativa poética que tem como fio condutor o oceano. A 32ª Bienal de São Paulo - Incerteza Viva, cujo projeto contempla questões como a cosmogonia, narrativas e a ecologia, exibe no Pavilhão da Bienal, até dezembro, criações de 81 artistas e coletivos.

Veja o trailer do filme: