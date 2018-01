32ª Bienal de SP anuncia lista final de artistas

O cineasta Leon Hirszman (1937-1987) e o escultor Frans Krajcberg, que, aos 95 anos, vai exibir criações inéditas, assim como os artistas brasileiros Jonathas de Andrade, Dalton Paula (como o Estado havia antecipado), Ana Mazzei, Maria Thereza Alves, Sonia Andrade e Wlademir Dias-Pino, são alguns dos nomes da lista final de participantes da 32.ª Bienal de São Paulo, divulgada na quarta-feira, 4, pelos organizadores do evento. Sob o título Incerteza Viva e com curadoria-geral de Jochen Volz, a edição, a ser inaugurada em 10 de setembro, vai ser composta por trabalhos de 81 criadores e coletivos de 33 países.

Em 8 de dezembro de 2015, a curadoria da 32.ª Bienal, formada ainda pela sul-africana Gabi Ngcobo, a brasileira Júlia Rebouças, o dinamarquês Lars Bang Larsen e a mexicana Sofía Olascoaga, anunciou o título da exposição e uma lista de 54 convidados na qual constavam o francês Pierre Huygue, os brasileiros Gilvan Samico (1928-2013) e Bené Fonteles, e o belga Francis Alÿs. De uma forma geral, a seleção com os 27 novos nomes revela a notável presença de artistas jovens, nascidos a partir da década de 1970, e de criadores da América Latina e da África.

“Pensamos muito qual seria o papel da Bienal de São Paulo hoje e com certeza não é mais o de ser a única janela para o mundo; ela se torna também uma articuladora de uma região geopolítica do Sul por ser o maior evento cultural do Hemisfério Sul”, afirma Jochen Volz ao Estado. Outra característica importante é o fato de o projeto do evento contar com cerca “de 70% a 80%” de obras comissionadas para o evento, como calcula o curador.

Segundo Volz, a produção marcante de trabalhos inéditos para a mostra foi motivada durante o diálogo da curadoria com os artistas sobre os temas de reflexão desta edição. “Muitos reagiram de forma a começar a trabalhar projetos específicos para a 32.ª Bienal”. Entre as “pistas” destacadas pelos curadores para conceber Incerteza Viva e debater com os criadores convidados, estão questões como ecologia; “inteligência coletiva, artificial e os saberes indígenas”; assim como “corpo e gênero na sociedade e na arquitetura”; a ideia de narrativas, no sentido de história; e a cosmologia - “quais são as lendas dos inícios e as previsões do fim?”, esclarece o historiador, de origem alemã. “A pesquisa se desenvolveu mais no sentido de ver quais artistas são relevantes nessas discussões.”

Sendo assim, não seria possível falar de ecologia, um dos eixos centrais da 32.ª Bienal, “sem ter a voz do Krajcberg”, diz Jochen Volz. O curador refere-se ao escultor e ambientalista polonês, que chegou ao Brasil em 1948, e, vivendo em Nova Viçosa, na Bahia, é conhecido por suas obras de denúncia feitas com troncos e cipós carbonizados. Outra participação de destaque no segmento dedicado ao tema ecológico será a da colombiana Alicia Barney, frisa o curador.

Mas, por outro lado, há também neste momento de crise econômica um lado prático na aposta pela produção intensa de obras comissionadas para a edição. “Na situação atual, com o câmbio como está, não é mais muito fácil trazer obras prontas de outro lugar e às vezes é mais interessante trazer um artista e tê-lo desenvolvendo um projeto em uma residência aqui”, comenta Volz.

Veja a lista completa de artistas da 32.ª Bienal de São Paulo:

(os nomes marcados com * não constavam na lista preliminar, anunciada em dezembro de 2015)

Alia Farid

Nasceu em Kuwait, 1985. Vive e trabalha no Kuwait e em Porto Rico

* Alicia Barney

Nasceu em Cali, Colômbia, 1952. Vive e trabalha em Bogotá, Colômbia

* Ana Mazzei

Nasceu em São Paulo, Brasil, 1980. Vive e trabalha em São Paulo, Brasil

Anawana Haloba

Nasceu em Livingstone, Zâmbia, 1978. Vive e trabalha em Oslo, Noruega

* Antonio Malta Campos

Nasceu em São Paulo, Brasil, 1961. Vive e trabalha em São Paulo, Brasil

Bárbara Wagner

Nasceu em Brasília, Brasil, 1980. Vive e trabalha em Recife, Pernambuco, Brasil

Bené Fonteles

Nasceu em Bragança, Pará, Brasil, 1953. Vive e trabalha em Brasília, Brasil

Carla Filipe

Nasceu em Aveiro, Portugal, 1973. Vive e trabalha em Porto, Portugal

* Carlos Motta

Bogotá, Colômbia, 1978. Vive e trabalha em Nova York, EUA

Carolina Caycedo

Nasceu em Londres, Reino Unido, 1978. Vive e trabalha em La Jagua, Colômbia e Los Angeles, EUA

Cecilia Bengolea e Jeremy Deller

Nasceu em Buenos Aires, Argentina, 1984. Vive e trabalha em Paris, França

Nasceu em Londres, Reino Unido, 1966. Vive e trabalha em Londres, Reino Unido

Charlotte Johannesson

Nasceu em Malmö, Suécia, 1943. Vive e trabalha em Skanör, Suécia

Cristiano Lenhardt

Nasceu em Itaara, Brasil, 1975. Vive e trabalha em Recife, Pernambuco, Brasil

* Dalton Paula

Nasceu em Brasília, Brasil, 1982. Vive e trabalha em Goiânia, Goiás, Brasil

Dineo Seshee Bopape

Nasceu em Polokwane, África do Sul, 1981. Vive e trabalha em Joanesburgo, África do Sul

* Donna Kukama

Nasceu em Mafikeng, África do Sul, 1981. Vive e trabalha em Joanesburgo, África do Sul

Ebony G. Patterson

Nasceu em Kingston, Jamaica, 1981. Vive e trabalha em Kingston, Jamaica e Lexington, Kentucky, EUA

Eduardo Navarro

Nasceu em Buenos Aires, Argentina, 1979. Vive e trabalha em Buenos Aires, Argentina

Em'kal Eyongakpa

Nasceu em Mamfe, Camarões, 1981. Vive e trabalha no Sudoeste de Camarões e Amsterdã, Holanda

Erika Verzutti

Nasceu em São Paulo, Brasil, 1971. Vive e trabalha em São Paulo, Brasil

Felipe Mujica

Nasceu em Santiago, Chile, 1974. Vive e trabalha em Nova York, EUA

Francis Alÿs

Nasceu em Antuérpia, Bélgica, 1959. Vive e trabalha na Cidade do México, México

* Frans Krajcberg

Nasceu em Kozienice, Polônia, 1921. Vive e trabalha em Nova Viçosa, Bahia, Brasil

Gabriel Abrantes

Nasceu em Chapel Hill, Carolina do Norte, EUA, 1984. Vive e trabalha em Lisboa, Portugal

Gilvan Samico

Nasceu em Recife, Pernambuco, Brasil, 1928 - Recife, Pernambuco, Brasil, 2013

* Grada Kilomba

Nasceu em Lisboa, Portugal, 1968.Vive e trabalha em Berlim, Alemanha

Güne? Terkol

Nasceu em Ankara, Turquia, 1981. Vive e trabalha em Istambul, Turquia

Heather Phillipson

Nasceu em Londres, Reino Unido, 1978. Vive e trabalha em Londres, Reino Unido

Helen Sebidi

Nasceu em Marapyane, África do Sul, 1943. Vive e trabalha em Joanesburgo, África do Sul

Henrik Olesen

Nasceu em Esbjerg, Dinamarca, 1967. Vive e trabalha em Berlim, Alemanha

Hito Steyerl

Nasceu em Munique, Alemanha, 1966. Vive e trabalha em Berlim, Alemanha

Iza Tarasewicz

Nasceu em Kolonia Koplany, Polônia, 1981. Vive e trabalha em Bialystok, Polônia e Berlim, Alemanha

* Jonathas de Andrade

Nasceu em Maceió, Alagoas, Brasil, 1982. Vive e trabalha em Recife, Pernambuco, Brasil

* Jordan Belson

Nasceu em Chicago, Illinois, EUA, 1926 - São Francisco, Califôrnia, EUA , 2011

Jorge Menna Barreto

Nasceu em Araçatuba, São Paulo, Brasil, 1970. Vive e trabalha no Rio de Janeiro, Brasil

José Antonio Suárez Londoño

Nasceu em Medellín, Colômbia, 1955. Vive e trabalha em Medellín, Colômbia

José Bento

Nasceu em Salvador, Bahia, Brasil, 1962. Vive e trabalha em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil

Kathy Barry

Nasceu em Christchurch, Nova Zelândia, 1969. Vive e trabalha em Auckland, Nova Zelândia

* Katia Sepúlveda

Nasceu em Santiago, Chile, 1978. Vive e trabalha em Colônia, Alemanha e Tijuana, México

Koo Jeong A

Nasceu em Seul, Coreia do Sul, 1967. Vive e trabalha em Berlim, Alemanha

Lais Myrrha

Nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 1974. Vive e trabalha em São Paulo, Brasil

* Leon Hirszman

Nasceu em Rio de Janeiro, Brasil, 1937 - Rio de Janeiro, Brasil, 1987

Lourdes Castro

Nasceu em Funchal, Portugal, 1930. Vive e trabalha na Ilha da Madeira, Portugal

* Luiz Roque

Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, 1979. Vive e trabalha em São Paulo, Brasil

Luke Willis Thompson

Nasceu em Auckland, Nova Zelândia, 1988. Vive e trabalha em Auckland, Nova Zelândia

* Lyle Ashton Harris

Nasceu em Nova York, EUA, 1965. Vive e trabalha em Nova York, EUA

* Maria Thereza Alves

Nasceu em São Paulo, Brasil, 1961. Vive e trabalha em Berlim, Alemanha

Mariana Castillo Deball

Nasceu na Cidade do México, México, 1975. Vive e trabalha em Berlim, Alemanha e Cidade do México, México

* Maryam Jafri

Nasceu em Karachi, Paquistão, 1972. Vive e trabalha em Nova York, EUA e Copenhague, Dinamarca

* Michael Linares

Nasceu em Bayamón, Porto Rico 1979. Vive e trabalha em San Juan, Porto Rico

Michal Helfman

Nasceu em Tel Aviv, Israel, 1973. Vive e trabalha em Tel Aviv, Israel

Misheck Masamvu

Nasceu em Mutare, Zimbabwe, 1980. Vive e trabalha em Harare, Zimbabwe

* Naufus Ramírez-Figueroa

Nasceu na Cidade da Guatemala, Guatemala, 1978. Vive e trabalha em Berlim, Alemanha e Cidade da Guatemala, Guatemala

Nomeda & Gediminas Urbonas

Nasceu em Kaunas, Lituânia, 1968. Vive e trabalha em Cambridge, MA, EUA, Vilnius, Lituânia e Trondheim, Noruega

Nasceu em Vilnius, Lituânia, 1966. Vive e trabalha em Cambridge, MA, EUA, Vilnius, Lituânia e Trondheim, Noruega

* Oficina de imaginação política

Criada em 2016. Baseada em São Paulo, Brasil

OPAVIVARÁ!

Criado em 2005. Baseada no Rio de Janeiro, Brasil

Öyvind Fahlström

Nasceu em São Paulo, Brasil, 1928 - Estocolmo, Suécia, 1976

Park McArthur

Nasceu na Carolina do Norte, EUA, 1984. Vive e trabalha em Nova York, EUA

Pia Lindman

Nasceu em Espoo, Finlândia, 1965. Vive e trabalha em Fagervik, Finlândia

Pierre Huyghe

Nasceu em Antony, França, 1962. Vive e trabalha em Santiago, Chile e Nova York, EUA

Pilar Quinteros

Nasceu em Santiago, Chile, 1988. Vive e trabalha em Santiago, Chile

Pope.L

Nasceu em Newark, Nova Jersey, EUA, 1955. Vive e trabalha em Chicago, Illinois, EUA

Priscila Fernandes

Nasceu em Coimbra, Portugal, 1981. Vive e trabalha em Roterdã, Holanda

Rachel Rose

Nasceu em Nova York, EUA, 1986. Vive e trabalha em Nova York, EUA

* Rayyane Tabet

Nasceu em Ashqout, Líbano, 1983. Vive e trabalha em Beirute, Líbano

Rikke Luther

Nasceu em Aalborg, Dinamarca, 1970. Vive e trabalha em Copenhague, Dinamarca e Berlim, Alemanha

Rita Ponce de León

Nasceu em Lima, Peru, 1982. Vive e trabalha na Cidade do México, México

* Rosa Barba

Nasceu em Agrigento, Itália, 1972. Vive e trabalha em Berlim, Alemanha

Ruth Ewan

Nasceu em Aberdeen, Reino Unido, 1980. Vive e trabalha em Glasgow, Reino Unido

Sandra Kranich

Nasceu em Ludwigsburg, Alemanha, 1971. Vive e trabalha em Frankfurt, Alemanha

* Sonia Andrade

Nasceu no Rio de Janeiro, Brasil, 1935. Vive e trabalha no Rio de Janeiro, Brasil

* Susan Jacobs

Nasceu em Sidney, Austrália, 1977. Vive e trabalha em Melbourne, Austrália e Londres, Reino Unido

* Till Mycha (Helen Stuhr-Rommereim e Silvia Mollicchi)

Nasceu em Lawrence, Kentucky, EUA, 1986. Vive e trabalha em Filadélfia, Pensilvânia, EUA

Nasceu em Sansepolcro, Itália, 1983. Vive e trabalha em St-Erme, França e Londres, Reino Unido

* Tracey Rose

Nasceu em Durban, África do Sul, 1974. Vive em Joanesburgo, África do Sul

Ursula Biemann e Paulo Tavares

Nasceu em Zurique, Suíça, 1955. Vive e trabalha em Zurique, Suíça

Nasceu em Campinas, São Paulo, Brasil, 1980. Vive e trabalha em São Paulo, Brasil e Quito, Equador

Víctor Grippo

Nasceu em Junín, Argentina, 1936 - Buenos Aires, Argentina, 2002

Vídeo nas Aldeias

Criado em 1986. Baseado em Olinda, Pernambuco, Brasil

Vivian Caccuri

Nasceu em São Paulo, Brasil, 1986. Vive trabalha no Rio de Janeiro, Brasil

Wilma Martins

Nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 1934. Vive e trabalha no Rio de Janeiro, Brasil

* Wlademir Dias-Pino

Nasceu no Rio de Janeiro, Brasil, 1927. Vive e trabalha no Rio de Janeiro, Brasil