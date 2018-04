30 Rock recebe 22 indicações para o Emmy A série 30 Rock conseguiu 22 indicações para o prêmio Emmy, o maior número obtido por uma comédia na história da premiação, segundo anúncio feito na sede da Academia de Artes e Ciências da Televisão, em Hollywood. Entre as indicações, estão a de melhor série de comédia - categoria em que já venceu no ano passado -, melhor atriz de comédia (Tina Fey) e melhor ator de comédia (Alec Baldwin). A série que venceu no ano passado como melhor drama, Mad Men, obteve 16 indicações, entre elas novamente a de melhor série de drama, melhor ator de drama (Jon Hamm) e melhor atriz de drama (Elizabeth Moss).