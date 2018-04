25 anos como pólo criador e formador de platéias Neste ano de 2007, o grupo Galpão completa 25 anos de existência. Sob diversos ângulos, uma trajetória admirável - diversidade de linguagem inclusive com constante trânsito entre palco e rua; coesão interna rara num grupo formado por atores (o mais comum é um núcleo girando em torno de um diretor); consolidação de um pólo criador e, sobretudo, formador, fora do eixo Rio-São Paulo, e conquista de projeção nacional e internacional com trabalho sério, não voltado apenas para o entretenimento. O Galpão nasceu em 1982, criado por cinco atores, a partir de uma oficina teatral. A utilização de pernas-de-pau e a linguagem circense eram marca de seu primeiro espetáculo de rua, E A Noiva não Quer Casar. O palco abriga a segunda montagem, De Olhos Fechados. Pouco depois, em Arlequim Servidor de Tantos Amores, de Goldoni, o grupo incorpora a linguagem das máscaras. Daí em diante, o grupo busca um novo aprendizado a cada espetáculo, sem abrir mão da experiência já acumulada, mas também sem transformá-la em fórmula. Os atores se exercitam em textos de diferentes autores, Molière (Molière Imaginário, Shakespeare (Romeu e Julieta), Nélson Rodrigues (Álbum de Família), Brecht (Um Homem É um Homem). E mais. Arriscam-se sob a batuta de diretores com estéticas tão distintas como Cacá Carvalho, Gabriel Villela e Paulo José. Em 1998, os integrantes do Galpão tomam uma decisão de grande relevância não só para o grupo como para o desenvolvimento da cena mineira. Alugam o prédio de um cinema desativado, na mesma rua onde se localiza sua sede, e instalam um centro de criação. Desde então, artistas de diferentes Estados já se envolveram nas diversas oficinas e cursos ali ministrados. Em julho de 2000, o apoio da Petrobrás consolida os projetos de formação que agora já se estendem a bairros periféricos e ao interior do Estado. No Galpão Cine-Horto nasceram os embriões de grupos como Espanca! (Por Elise e Amores Surdos) e a Cia. Clara (Coisas Invisíveis e Cinema), entre outros. Muitos são os que têm motivo para comemorar o aniversário do Grupo Galpão.